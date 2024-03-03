Κασσελάκης: Σέβομαι και τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα -Συνέδριο επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τις ευρωεκλογές

«Το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα έχει χαρακτήρα επανίδρυσης του κόμματος», δηλώνει σε συνέντευξή του στην Real News ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και προσθέτει: «Η εντολή που έχω λάβει είναι να ανατάξω το κόμμα μετά από μία οδυνηρή ήττα και ακολούθως μία προαποφασισμένη διάσπαση. Όλα θα γίνουν με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή και διαβούλευση των μελών, αξιοποιώντας όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία».

Για το αμέσως επόμενο διάστημα και την πορεία προς τις ευρωεκλογές σημειώνει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά στις αλλαγές που θα του επιτρέψουν να οργανωθεί καλύτερα και να λειτουργεί πιο συλλογικά και αποτελεσματικά για το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό προυποθέτει να γίνουν γρήγορα όλες οι αναγκαίες αλλαγές και αναπροσαρμογές στην λειτουργία μας, για να δώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μάχη των ευρωεκλογών».

Λέει ακόμη, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα «θα παρουσιάσουμε την διακήρυξή μας για τις ευρωεκλογές και θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου μας μέσα από τις προκριματικές εκλογές.

Για τα όσα διημείφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο, διευκρινίζει ότι «δεν ζήτησα ποτέ λευκή εντολή, ζήτησα εμπιστοσύνη ως νεοεκλεγείς πρόεδρος για να πάμε μπροστά» και προσθέτει ότι «στις ευρωεκλογές θα κριθούμε όλοι μας. Και θα κριθούμε κυρίαρχα από τα μέλη και τους φίλους που προσδοκούν με αγωνία να δουν ένα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντιστοιχισμένο με τις κοινωνικές ανάγκες».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Σέβομαι και τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα, είναι η αλήθεια, να είχε μοιραστεί τις σκέψεις του εντός του συνεδρίου».

Για την Όλγα Γεροβασίλη αναφέρει: «Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και ηγετικό μας στέλεχος. Η άποψη και η συμβολή της είναι πολύτιμες για την πρόοδο του κόμματος. Δεν βλέπω κανέναν ως 'εσωκομματική αντιπολίτευση'».

Για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος λέει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εμφάνισε δημοσκοπική πτώση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της διάσπασης και της εκτεταμένης εσωστρέφειας που χαρακτήρισε την δημόσια εικόνα του. Σήμερα παρουσιάζει δημοσκοπικη στασιμότητα. Αυτή την εικόνα πρέπει, θέλουμε και μπορούμε να την αλλάξουμε στους τρεις μήνες που απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές».

Δηλώνει απαισιόδοξος όσον αφορά την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους του «εγκλήματος των Τεμπών» γιατί όπως λέει «το καθεστώς Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκρύψει στοιχεία, να συγκαλύψει την διερεύνηση της υπόθεσης και να χειραγωγήσει την Δικαιοσύνη». Προσθέτει ωστόσο, ότι «έχει δεσμευτεί προσωπικά ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κρυφτεί αυτό το κρατικό έγκλημα. Η τιμωρία των υπαιτίων, δεν είναι μόνο ζήτημα δικαίωσης των συγγενών των 57 νεκρών, για εμάς είναι κορυφαίο ζήτημα για την δημοκρατία στην Ελλάδα».

Για την επόμενη μάχη γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια αναφέρει: «Η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα, είναι αγαθό που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Δεν θα μπορούσα να είμαι υπέρ της νομιμοποίησης της συναλλαγής της κυβέρνησης με κολλεγιάρχες και funds που σκοπό έχουν να παρέχουν ισότιμα πτυχία από ιδιωτικά πανεπιστήμια 'σούπερ μάρκετ' με την μέθοδο του franchise. Θέλουμε δημόσια πανεπιστήμια καλά χρηματοδοτούμενα, στελεχωμένα και εξωστρεφή. Περιμένω από όλες τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερές και προοδευτικές, να απορρίψουμε χωρίς 'ήξεις αφήξεις' το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο Μητσοτάκη»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

