Αντιδράσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, Σάββατο στο συνέδριο της «Καθημερινής» σχετικά με τους «ατυχείς» όπως τους χαρακτήρισε χειρισμούς της κυβέρνησής του στην υπόθεση Novartis και τις τηλεοπτικές άδειες.

«Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι στην υπόθεση Novartis και στην υπόθεση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, η διαχείρισή που κάναμε ήταν ατυχής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας ανάβοντας φωτιές.

Την αρχή έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε σχόλιό του χαρακτήρισε «ατυχή» την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Συνέδριο, αλλά και την απουσία του από τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ατυχής ήταν η αυταπάτη μεγάλου τμήματος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πως η "Δικαιοσύνη θα έκανε τη δουλειά της". Ατυχής δεν ήταν ο διαγωνισμός για τα κανάλια του Νίκου Παππά και του Λευτέρη Κρετσου, αλλά η πολιτική επιλογή μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έριξε το διαγωνισμό να ΜΗΝ ΞΑΝΑΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.

Τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε και η Έλενα Ακρίτα γράφοντας στο facebook: « "Ατυχής η διαχείριση (μας) στις τηλεοπτικές άδειες και στην υπόθεση Novartis. Βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που είχαν εμπλοκή με ανθρώπους που δεν είχαν καμία εμπλοκή". Αλέξης Τσίπρας στη δημοσιογράφο Ξένια Κουναλάκη. όταν το ωωωτιείπε παίρνει επικές διαστάσεις…»

Σιγή ιχθύος κρατάει ο Νίκος Παππάς ενώ αποστάσεις από την παραδοχή του Αλέξη Τσίπρα κράτησαν και άλλα πρώην κυβερνητικά στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είπε mea culpa. Δεν ήταν συνολικά λάθος η διαχείριση. Ορισμένοι δεν έπρεπε να πάνε στη δικαιοσύνη ξανά πίσω από τη Βουλή. Εάν την γλίτωσαν, την γλίτωσαν διότι το βασικό αδίκημα, το αδίκημα της απιστίας δηλαδή που ήταν σχεδόν αυταπόδεικτο είχε παραγραφεί» σχολίασε ο Διευθυντής Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Τσίπρας.

Να ζητήσει συγνώμη από όσους κρέμασε… στα μανταλάκια τον καλεί η κυβέρνηση. Ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά είπε: «Ο κ. Τσίπρας είπε mea culpa σε σχέση με το ζήτημα της Novartis και τις τηλεοπτικές άδειες. Το mea culpa για την Novartis σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Δέκα πολιτικά πρόσωπα διασύρθηκαν για μεγάλο διάστημα, χωρίς να προκύψει απολύτως τίποτα».

«Οι τηλεοπτικές άδειες ήταν από τα βασικά αφηγήματα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας αναίρεσε το βασικό αφήγημα το οποίο τον έφερε στην εξουσία».

Ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» είπε: «Το συγγνώμη το είπε εμμέσως αλλά δεν είναι αρκετό γιατί διέσυρε την τιμή και την υπόληψη ανθρώπων οι οποίοι δεν του έφταιξαν σε τίποτα. Ήδη, οι αντιδράσεις είναι σφοδρές».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε από την πλευρά του «Too little too late λένε οι Άγγλοι. Πολύ λίγο πολύ αργά. Ο κ. Τσίπρας ήταν ο πολιτικός ενορχηστρωτής της σκευωρίας Novartis. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πραγματικός του στόχος ήταν ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη ή να βρουν κάποιο σκάνδαλο Novartis. Ήταν να κλείσουν κάποιους από εμάς στη φυλακή, έστω να μας προφυλακίσουν και να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο της εκλογές».



Πηγή: skai.gr

