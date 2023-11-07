Η επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν χθες στην Άγκυρα, μονοπωλεί το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων, τα οποία σχολιάζουν τόσο το ψυχρό κλίμα της συνάντησης Μπλίνκεν- Φιντάν όσο και τη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος την ίδια στιγμή επισκεπτόταν τη Ριζούπολη αποφεύγοντας να δει τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Τη στάση αυτή του Τούρκου προέδρου αναλύει η τουρκική Hurriyet με τίτλο «αέρα του Ερντογάν από τα βουνά της Μαύρης Θάλασσας στον Μπλίνκεν» η οποία αναφέρει ότι ο Άντονι Μπλίνκεν δεν μπόρεσε να δει τον Ερντογάν ο οποίος πήγε στη Ριζούπολη.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα σχολιάζουν το γεγονός πως ο Φιντάν δεν αγκάλιασε τον Μπλίνκεν κατά τη συνάντησή τους ενώ στο γραφείο του ο Τούρκος υπουργός είχε ομοίωμα του τεμένους Αλ Άκσα.

«Ο Μπλίνκεν ήρθε στην Άγκυρα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν τα στελέψη της αμερικανικής πρεσβείας και ο αντινομάρχης της Άγκυρας. Δηλαδή εφαρμόστηκε υποδοχή με χαμηλό πρωτόκολλο. Ηδη οι ΗΠΑ δέχονται αντιδράσεις επειδή στηρίζουν και βοηθούν στη σφαγή των αμάχων απο το Ισραήλ στη Γάζα.» σχολιάζει το τηλεοπτικό δίκτυο, Haber Global.

Ο Χακάν Φιντάν δεν ανταποκρίθηκε όταν ο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επιχείρησε να τον αγκαλιάσει. Η συνάντηση των δυο υπουργών ήταν διάρκειας 2.5 ωρών. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε υπήρχε μια λεπτομέρεια. Δίπλα του υπήρχε ένα ομοίωμα του τεμένους Αλ Ακσά που ήταν μέσα σε ημισέληνο κι αυτό θεωρήθηκε ως μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Επίσης δεν έγιναν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο» συνεχίζει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Πιέσεις των ΗΠΑ προς την Τουρκία για την απελευθέρωση των ομήρων

Όσον αφορά τη συζήτηση που είχαν Φιντάν - Μπλίνεκ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις προκειμένου να υπάρξει πρώτα απελευθέρωση των ομήρων και στη συνέχεια κατάπαυση του πυρούς, κάτι που βρίσκει αντίθετη τη Τουρκία η οποία επιθυμεί πρώτα κατάπαυση του πυρός.

Κόντρα Ερντογάν - Οζέρ για τη Χαμάς

Παράλληλα, ο Μανώλης Κωστίδης σχολιάζει και τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της Τουρκίας μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του νέου προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.

Από την μία ο Ερντογάν δηλώνει ότι ο Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση ενώ ο Οζγκιούρ Οζέρ παίρνει ξεκάθαρα τη θέση της Δύσης λέγοντας πως η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «ντροπή για την Τουρκία ο πρόεδρος να κάνει τέτοια δήλωση».

«Mε το Ισραήλ όλα ξεκίνησαν από όσα έκανε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Είναι λάθος που ο Ερντογάν δηλώνει πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και αυτή η στάση του είναι ντροπή για την Τουρκία. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και την ώρα που στην Παλαιστίνη δεν υπήρχαν συγκρούσεις ξεκίνησε αυτή την φάση με τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων και με τις ρουκέτες. Βέβαια οι επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την κρατική τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οζέρ.

