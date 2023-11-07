Τεμπονέρας στον ΣΚΑΪ: «Το ζήτημα των διαγραφών μπορεί να υποβαθμιστεί, υπάρχει χώρος για ενότητα»

«Υπάρχει ένας προβληματισμός ο οποίος έχει εκφραστεί δημοσίως. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε χθες στην εκδήλωση ήταν το αν υπάρχει χώρος για την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά και εγώ προσωπικά απαντώ καταφατικά. Υπάρχει χώρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ξεκίνησε ως τόπος συνάντησης διαφορετικών ρευμάτων της Αριστεράς, χωρίς απαραίτητα ιδεολογική ενότητα, μπορούμε στο συνέδριό μας να συνομολογήσουμε και να συνθέσουμε τις διαφορές αυτές», δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ.

«Η μάχη πρέπει να δοθεί εντός ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

«Το ζήτημα των διαγραφών μπορεί να υποβαθμιστεί»

Αναφορικά με τις διαγραφές ο ίδιος τόνισε: «Το ζήτημα των διαγραφών μπορεί να υποβαθμιστεί. Υπάρχει ένα ζήτημα διαδικασίας έτσι κι αλλίως. Είναι μία εύκαιρία να υπάρξουν υποχωρήσεις και να πέσουν οι τόνοι. Είναι μία κακή εικόνα που βγαίνει τπρος τα έξω, πρέπει να πάμε στην επόμενη ημέρα και να επικεντρωθούμε στα πολιτικά ζητήματα».

«Οι χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν κανέναν απολύτως», σχολίασε. «Η αριστερα έχει ζήσει διασπάσεις στο παρελθόν και αυτό έχει δείξει ότι τα γεγονότα αυτά δεν ευνοούν το συνολικό εγχείρημα».

«Η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν αποτελεί την πρώτη μου επιλογή»

«Η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν αποτελεί την πρώτη μου επιλογή, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει το περιθώριο να το παλέψουμε ακόμη για συλλογικές αποφάσεις. Ωστόσο, αν δε μας περιλαμβάνουν οι συλλογικές αποφάσεις απο εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να πάρει τις δικές του».

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία Τσακαλώτου δήλωσε: «Σε περιόδους κρίσεων αυτό που μας διασφαλίζει είναι η συλλογική μας κουλτούρα και οι συλλογικές μας αποφάσεις, αυτό μας βοηθά και το στηρίζω. Χθες άκουσα περισσότερο να διατυπώνεται μία αγωνία για το μέλλον, ένας προβληματισμός και όχι τόσο μία καταγγελία».

Σχετικά με τον Στέφανο Κασσελάκη δήλωσε: «Έχουμε μία εκλεγμένη ηγεσία, χρειάζεται μία περίοδο προσαρμογής. Δεν είμαστε με ένα άλμα στο κενό, υπάρχει το πολιτικό σχέδιο με προσαρμογές και έναν διαφορετικό προσανατολισμό».

«Δεν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή μία διάσπαση και θεωρώ ότι η προοπτική αυτή ευνοεί την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο κ. Τεμπονέρας.

Τέλος, σχετικά με το σενάριο της ενότητας ο κ. Τεμπονέρας δήλωσε ότι «Πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω έχοντας μία κοινή γραμμή που θα τηρούμε και θα διαφυλάξουμε»

Πηγή: skai.gr

