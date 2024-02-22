Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε θετικά στην πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέων εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ομιλίας του κατά το 4ο Συνέδριο του κόμματος.

«Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Βρείτε μου αντίπαλο. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε.» είπε ο κ. Κασσελάκης στο τέλος της ομιλίας του, σηκώνοντας το «γάντι» στην πρόκληση του κ. Τσίπρα που τον κάλεσε να προσφύγει εκ νέου στη βάση του κόμματος προκειμένου να ανανεώσει την εμπιστοσύνη των μελών.

Ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε τετραπλές εκλογές και ότι μαζί με την εκλογή προέδρου θα γίνουν εκλογές για νομαρχιακές, την κεντρική επιτροπή και τις οργανώσεις μελών.

Σημεία ομιλίας του κ. Κασσελάκη:

Εσείς είστε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, τα μέλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Κασσελάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του.

Το συνέδριο αυτό ετοιμάζει το άλμα στο αύριο.

Είμαστε εδώ για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας και της Ευρώπης και να σημάνουμε την προοδευτική αντεπίθεση. Είμαστε η δύναμη που μπορούμε να κάνουμε πράξη την προοδευτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.

Ζούμε σε ένα περίπλοκο κόσμο, είμαστε ένα κομμάτι από την καρδιά της Ευρώπης και το συνέδριό μας γίνεται εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο πραγματικός εχθρός των λαών της Ευρώπης είναι η μεθοδευμένη κατεύθυνση των ανθρώπων του μόχθου προς την ακροδεξιά.

Ο στόχος είναι να μείνει άθικτος ο πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού που επιχειρεί να μεταμφιεστεί σε μια κεντρώα δύναμη, αυτό δηλαδή που κάνει στην Ελλάδα και ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ευρώπη κινδυνεύει άμεσα από την άνοδο της ακροδεξιάς στις επερχόμενες εκλογές.

Η αποτυχία της Ευρώπης να προβλέψει τις εξελίξεις κατέληξε σήμερα στο τέρας του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

Η κρισιμότητα των ευρωεκλογών είναι μεγάλη καθώς βγάζουν μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση με άμεση επίδραση στις ζωές μας και την καθημερινότητά μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο ελληνικό κόμμα με συγκροτημένη ευρωπαϊκή στρατηγική.

Θα είμαστε ενωμένοι για την ευρωβουλή, ιδού η απάντηση.

Θέλουμε μια Ευρώπη που δεν θα εκβιάζεται από τον κ. Ερντογάν αλλά θα θέτει εκείνη τους όρους των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Θέλουμε άρση της ομοφωνίας πλην της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.

Στηρίζουμε την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Για να είμαι ξεκάθαρος στην περίπτωση της Αλβανίας για εμάς σαφές κριτήριο είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Τα οικονομικά στοιχεία που διαφημίζει η ΝΔ για success story είναι προπαγάνδα.

Η στρατηγική της ΝΔ πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και υποθηκεύει το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Κρατάει αποκλεισμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μεγάλη πλειονότητα να μην μπορεί να πάρει ένα δάνειο.

Η Ελλάδα παραμένει τελευταία σε επενδύσεις ενώ τα 2/3 της αύξησης των επενδύσεων δεν είναι τίποτα άλλο από εξαγορά κόκκινων δανείων. Επίσης, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώνεται επικίνδυνα.

Πρέπει να είμαστε μια σύγχρονη παρεμβατική αριστερά.

Η κυβέρνηση απαξιώνει συστηματικά το κοινωνικό κράτος, αλιεύουν ασθενείς από το ΕΣΥ και τους κάνουν πελάτες στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εσκεμμένα η κυβέρνηση διαλύει το ΕΣΥ.

Σε αντίθεση με άλλους αρχηγούς που θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί, εγώ δεν χρειάστηκα πολύ για να αποφασίσω για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Θα γίνουμε κυβέρνηση ξανά γιατί εμείς έχουμε κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι, την αλήθεια.

Σε λίγες μέρες έχουμε την επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις οικογένειες των θυμάτων και καταγγέλλουμε τη συγκάλυψη στην εξεταστική επιτροπή αλλά και το άρον άρον κλείσιμο της επιτροπής.

Χρειάζομαι όλες και όλους σας. Τα αλλάζω όλα.

Πέντε μήνες προσπαθούν να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα μου, όπως έκαναν και με τον Αλέξη.

Αυτό είναι ένα μικρό μέρος του σχεδίου και με αυτό φιλοδοξούμε να γίνουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό.

Χρειαζόμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό και σύγχρονο.

Κάπου ανάμεσα στο 2019 και 2023 άκουσα ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κέρδισε τις εκλογές αλλά δεν κέρδισε την εξουσία. Διαβάζω για τις διαπιστώσεις περί έλλειψης επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ στους κοινωνικούς εταίρους. Τα ακούω με προσοχή, είναι ανάγκη να δικτυωθούμε.

Γι αυτό και χρειαζόμαστε τη γνώμη των μελών μας αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερα μέλη. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να γίνουμε ένα κόμμα σύγχρονο και ελκυστικό. Αυτό θέλω να κάνω.

Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας, δεν προσγειώθηκα ξαφνικά στην Ελλάδα, για να κάνω επιθετική εξαγορά του κόμματος κι ούτε αισθάνομαι CEO.

Μπήκα συνειδητά στον ΣΥΡΙΖΑ την ώρα της ήττας για να αγωνιστών για τη νίκη των προοδευτικών ιδεών. Είμαι εδώ γιατί εσείς το αποφασίσατε. Ο πληγωμένος αλλά υπερήφανος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρέπει να τολμήσουμε αλλαγές με γενναιότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση προς τον σοσιαλιστικό και οικολογικό χώρο και το δημοκρατικό κέντρο, αλλά και με την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων και της ηγεσίας από τη βάση. Αυτά δεν έγιναν έτσι αλλά δόθηκαν μάχες απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να διασπάσουν το κόμμα.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, να ναρκοθετήσει αυτόν τον δρόμο της μεγάλης αλλαγής.

Χρειαζόμαστε ομοψυχία, δεν υπάρχει, όμως, ομοψυχία και απέναντι στη δική σας ανιδιοτέλεια που υπάρχουν δυστυχώς κάποια τεράστια «Εγώ» και θέτουν τον εαυτό τους πάνω από το «Εμείς». Και βάζουν προθεσμία τις ευρωεκλογές σε ένα πρόεδρο που εκλέχτηκε πριν πέντε μήνες .

Στην αριστερά δεν εκλέγονται αρχηγοί οι υπονομευτές. Κι αν δεν είμαι εγώ θα είναι κάποιος άλλος απέναντί τους. Η κοινωνία με έφερε εμένα.

Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα ενώ βυθίζουν το πλοίο στο οποίο είναι συνεπιβάτες και του οποίου θέλουν να γίνουν καπετάνιοι.

Πίστευαν ότι θα έχουν έναν πρόεδρο αχυράνθρωπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε καταστατικό συνέδριο και θα γίνει κόμμα σύγχρονο.

Ζητούν να λογοδοτήσω για τις δημοσκοπήσεις όσοι δεν λογοδότησαν για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ.

Εγώ πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι, θα κριθώ πολύ σκληρά στις πρώτες εθνικές εκλογές.

Χρειάζομαι όμως τα ικανά στελέχη δίπλα μου και ευτυχώς προχωράμε μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση και ενότητα.

Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσα παράταξη. Ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα. Δε με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές. Και θα ξανασταθεί, για να έχει φωνή και ελπίδα. Είμαι εδώ. Είμαι όρθιος. Είμαι έτοιμος. Να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα, τη Δεξιά του Μητσοτάκη. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές: οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο.

Βρείτε μου αντίπαλο. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.