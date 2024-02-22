Ο Στέφανος Κασσελάκης ενημερώθηκε μόλις λίγα λεπτά, πριν προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ηχηρή παρέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τη δήλωση Τσίπρα ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, Μιχάλης Καλογήρου, κάλεσε στο τηλέφωνο τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλη Καπνισάκη, και τον ενημέρωσε ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός δεν θα παρευρεθεί στο συνέδριο, αλλά θα κάνει μια δήλωση.

Πηγή: skai.gr

