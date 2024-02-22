Με θλίβουν όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας ζητά εκ νέου εκλογές και βλέπει το ίδιο πρόβλημα με όλους μας, τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μιλώντας στην ΕΡΤNEWS και τον Απόστολο Μαγγηριάδη λίγo μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στην ενεργό πολιτική μετά από 8 χρόνια.

Ακόμα μεταξύ άλλων είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια «μαύρη τρύπα» που ρουφάει την αξιοπρέπεια του κόσμου της Αριστεράς.

Ανέφερε ότι είναι απολύτως συνειδητή η δήλωσή του για επιστροφή στο πολιτικό του σπίτι όπως και η ένταξή του στη Νέα Αριστερά. «Μία κίνηση που την κάνω με περηφάνεια, μια κίνηση που την κάνω γιατί την πιστεύω βαθιά» υπογράμμισε.

«Δεν σημαίνει ότι ένα κόμμα είναι πολιτικό σου σπίτι, επειδή αυτό είναι το brand name, το όνομα, το logo, το κτήριο» τόνισε και πρόσθεσε ότι «και όταν αποφασίζεις το πού θα ενταχθείς, τι θα νιώσεις ως πολιτικό σου σπίτι έχει να κάνει και με τις απόψεις, τις πολιτικές, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα, τους ανθρώπους που το αποτελούν. Επομένως, ήταν απολύτως συνειδητή και η χθεσινή μου τοποθέτηση, όπως ήταν και η ένταξή μου στη Νέα Αριστερά. Μια κίνηση που την κάνω με περηφάνια, μια κίνηση που την κάνω επειδή πιστεύω βαθιά, προφανώς για να μπω στην πολιτική μετά από εννιά χρόνια είναι κάτι το οποίο ένιωθα ότι έχω ανάγκη να με εκφράζει, να συμφωνώ. Δεν έχω μπει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα[…] Δεν ένιωθα προφανώς ότι είναι ένας πολιτικός χώρος στον οποίο θα μπορούσα να είμαι ενεργός και να προσφέρω».

«Επειδή με ρωτήσατε όμως και προφανώς αντιλαμβάνομαι πλήρως το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός επειδή είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία και δεν θέλω να το παίζω γενικός πολιτικός σχολιαστής. Όμως δεν μπορώ να μην σας πω ότι οι εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς με θλίβουν και μου γεννούν και άλλα ανάμεικτα συναισθήματα αν θέλετε, αλλά είναι θλίψη το βασικό συναίσθημα, γιατί αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση με όλα αυτά που παρακολουθούμε, ιδιαίτερα την τελευταία βδομάδα, που λίγο πολύ τα παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά της τελευταίας βδομάδας νομίζω έχουν ξεφύγει ακόμα και από τα αναμενόμενα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι μια “μαύρη τρύπα”, μια μαύρη τρύπα που ρουφάει πραγματικά πολιτικές δυνάμεις, που ρουφάει ανθρώπους, που ρουφάει θέσεις, που ρουφάει αν θέλετε και την αξιοπρέπεια του κόσμου της Αριστεράς και την ΚΕ και την ενέργειά του να συνεισφέρει στο δημόσιο, στη δημόσια πολιτική».

Για την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως όλα αυτά τα οποία σας λέω».

Όπως είπε πέντε μήνες μετά την εκλογή του κ. Κασσελάκη στην προεδρία του κόμματος, στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει εκλογές εκ νέου. Πρόσθεσε ότι «και όλη του η τεκμηρίωση στη δήλωσή του στην πραγματικότητα λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πολύ σοβαρό δομικό πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διέγνωσαν έγκαιρα οι άνθρωποι που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Δεν ήμουν από αυτούς. Επομένως δεν έφυγα και έχω αυτή την πολυτέλεια να το λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Και στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει το ορθόν της απόφασής τους. Γιατί εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν έπρεπε να φύγουν».

«Όταν ένας άνθρωπος σαν τον Αλέξη Τσίπρα, πέντε μήνες μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, λέει ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο πρόβλημα που βλέπαμε όλοι μας» τόνισε.

Για το αν θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές απάντησε: «νομίζω αυτό εύκολα μπορώ να σας το απαντήσω λέγοντας σας ότι είναι μια απόφαση η οποία θα ληφθεί σε συλλογικό επίπεδο και θα ανακοινωθεί το οτιδήποτε με ένα συντεταγμένο τρόπο».

«Έχω γυρίσει γιατί θέλω πραγματικά να συμβάλλω[…] Δε γυρνάω επειδή μου έχει λείψει να βγαίνω στην τηλεόραση και να συζητάμε πολύ όμορφα εμείς εδώ πέρα, δεν έχω γυρίσει επειδή μου έχει λείψει ντε και καλά η κομματική ζωή ή όλο αυτό το πράγμα. Το αντίθετο θα μπορούσα να σου πω. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Γυρνάω και επιστρέφω για δύο λόγους.

Πρώτα απ’ όλα γιατί νιώθω κι εγώ μια μεγάλη ανάγκη να ενώσω τη φωνή μου με άλλους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά πραγματικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα βλέπουν με αμηχανία μια κυβερνητική κυριαρχία και μια απαξίωση στην Αριστερά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι νιώθω ότι υπάρχει ένας πολιτικός φορέας με τους ανθρώπους, με τις θέσεις, με την αξιοπιστία, με τη σοβαρότητα, με τη ριζοσπαστικότητα και μπορεί να γίνει εν δυνάμει ο καταλύτης για πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ για τη Νέα Αριστερά».

Για τον Πέτρο Κόκκαλη, την κίνηση Κόσμος και το ενδεχόμενο συνεργασίας ενόψει των ευρωεκλογών είπε «κοιτάξτε, εγώ είμαι λιγότερο από μια μέρα στη Νέα Αριστερά. Προσωπικά τον Πέτρο Κόκκαλη και τον σέβομαι και τον εκτιμώ.

Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία ως ευρωβουλευτής και έχει τιμήσει και το πρώην κόμμα μας, αλλά και γενικά ήταν ένας εξαιρετικός ευρωβουλευτής. Προσωπική μου άποψη εγώ θα το ήθελα πολύ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκφραστεί μέσα από τη Νέα Αριστερά».

«Αυτό που θέλω να σας πω εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι η Νέα Αριστερά, αυτό που έχει σημασία και υποχρέωση να κάνει – γιατί έχει χρέος, δεν της χρωστάει κανένας της Νέας Αριστεράς, το κόμμα αυτό χρωστάει στην ελληνική κοινωνία – είναι να μπορέσει να σηκώσει το γάντι, το γάντι το οποίο πέφτει στην πραγματικότητα και από την απαξίωση συνολικά του πολιτικού συστήματος και από το γεγονός ότι έχει γεννηθεί μεγάλη αμηχανία στην ελληνική κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχει εν δυνάμει αντίπαλος στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, θα μπορούσα να πω άγος για το πολιτικό σύστημα και είναι ευθύνη και χρέος της νέας Αριστεράς να δώσει λύση».

