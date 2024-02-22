Τεμπονέρας: Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση

«Είναι η ώρα των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας, κατά την άφιξή του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα οι μόνοι νόμιμοι, πραγματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και διαμορφώνουν την επόμενη μέρα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα δημοκρατίας, καλές εργασίες στο Συνέδριό μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

