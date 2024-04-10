Η Νέα Δημοκρατία «διάλεξε αντίπαλο» για την 9η Ιουνίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβει αυτό που θέλει να πετύχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη θέση είναι εξίσου σημαντικός στόχος με τη μείωση της «ψαλίδας». Το βράδυ της 9ης Ιουνίου στην Κουμουνδούρου επιθυμούν να είναι σε θέση να πουν πως το «παιχνίδι γυρίζει» ενόψει των εθνικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν, εκτός απροόπτου το 2027. Αυτή την τακτική την παρακολουθούν πολύ στενά στη Νέα Δημοκρατία και επιθυμούν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση στο δρόμο προς τις κάλπες. Πως θα επιτευχθεί αυτό; «Διαλέγοντας αντίπαλο» και ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο. Είναι γεγονός πως η μεγάλη διαφορά της γαλάζιας παράταξης από την αντιπολίτευση δεν έχει βοηθήσει έως τώρα στη συγκέντρωση όλων των δυνάμεων του κόμματος. Στην πολιτική δεν μπορείς να μιλάς γενικά, πρέπει να κάπου να στοχεύεις.

Την τακτική που θα ακολουθηθεί την προσδιόρισαν τόσο ο πρωθυπουργός χθες από τη Θεσσαλονίκη όσο και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που δεν άφησαν αναπάντητες τις βολές του Στέφανου Κασσελάκη που εξαπέλυσε στο άρθρο του στην «Καθημερινή». Η Νέα Δημοκρατία έχει βασικό αντίπαλο σε αυτή τη σύγκρουση και αυτός φαίνεται να είναι για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. «Διάβαζα σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αρθρογραφεί γιατί η χώρα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και αναρωτιόμουν: ο ίδιος δεν ήταν που πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξή του έθεσε ως εκλογικό του πήχη το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές;», αναρωτήθηκε στην ομιλία του στην Πολίχνη, ο πρωθυπουργός. Συμπλήρωσε μάλιστα πως «έρχεται και αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά, αλλά ταυτόχρονα ζητάει εθνικές εκλογές. Γιατί; Για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα; Δεν θα του κάνουμε τη χάρη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κατηγόρησε ότι «ζητάει πρόωρες εκλογές τρία χρόνια πριν την ώρα τους για να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα». Γενικά στην οδό Πειραιώς δεν θεωρούν λογικό ένα κόμμα να ζητάει προσφυγή στις κάλπες μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι δεν απειλείται η δεύτερη θέση που κατέχει. Οι εκλογές γίνονται αποκλειστικά για την ανάδειξη της επόμενης κυβέρνησης. Καταλαβαίνουν, ωστόσο τι θέλει να πετύχει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δεν υπήρξε εκλογική αναμέτρηση στα μεταπολιτευτικά χρονικά που να μην υπήρχαν δυο πόλοι οι οποίοι συγκρούονταν με σφοδρότητα. Είναι εμφανές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όλες τις γαλάζιες δυνάμεις γύρω του και να «αφυπνίσει» τον χώρο του κέντρου στον οποίο κυριαρχεί από το 2019 και μετά επιλέγει να αντιπαρατεθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη παρά τη μεγάλη διαφορά που έχει από αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να φανεί αλαζονική, αλλά να διαλέξει αντίπαλο στον οποίο πρέπει να επικεντρωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε δείχνει πως το ένα από τα δυο στοιχήματα που έχει βάλει, αυτό της δεύτερης θέσης, το κερδίζει. Ο κ.Κασσελάκης συνεχώς μιλάει για τη χρονική στιγμή που θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα μπορούσαν όσα λέει να μην απαντηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στην Ηρώδου Αττικού πιστεύουν πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επαναφέρει την τοξικότητα στην πολιτική σκηνή επιχειρώντας να πολώσει το κλίμα. Εκτιμούν πως «ψαρεύει» σε ένα διαφορετικό κοινό από αυτό που ψήφιζε έως τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ και σε μεγάλο βαθμό θέλει να κερδίσει την αντισυστημική ψήφο που είναι δύσκολα μετρήσιμη.

Είναι η πρώτη φορά που η ευρωκάλπη έχει έντονο άρωμα ευρωεκλογών παρά το γεγονός πως η λαϊκή ετυμηγορία για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης αργεί. Η επιλογή αντιπάλου από τη Ν.Δ. έχει να κάνει και με την σπουδή του Στέφανου Κασσελάκη να βάλει από πολύ νωρίς στο τραπέζι τις πρόωρες εκλογές. Ο πρωθυπουργός από τη Βόρεια Ελλάδα ξεκαθάρισε, όπως έκανε συνεχώς και στην προηγούμενη τετραετία, πως θα εξαντλήσει τη συνταγματική του θητεία. Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα με τα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν πως ένα κόμμα που κινείται στη ζώνη του 15% δεν μπορεί να εγγυηθεί την ενίσχυση των θεσμών και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Συνεπώς η αλλαγή «δρόμου» ή η ψήφος διαμαρτυρίας δεν μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Πειραιώς είναι γεγονός πως στο απυρόβλητο δεν θα μείνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, που το τελευταίο διάστημα έχει μετονομαστεί σε «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» προκειμένου να ταυτιστεί με την Κουμουνδούρου. Στενά παρακολουθείται και η Ελληνική Λύση γνωρίζοντας στο γαλάζιο στρατόπεδο πως η πίεση που δέχονται από τα δεξιά τους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι μεγάλη.

