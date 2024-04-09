ΣΥΡΙΖΑ: Τα πρώτα 20 πρόσωπα που θα διεκδικήσουν το χρίσμα των υποψηφίων ευρωβουλευτών

Επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην εκδήλωση όπου παρουσίασε τα πρώτα 20 πρόσωπα που θα διεκδικήσουν το χρίσμα των υποψηφίων ευρωβουλευτών μέσα από την κομματική διαδικασία.

Μεταξύ των 20 είναι ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς και ο καθηγητής και σύμβουλος του προέδρου για ευρωπαϊκά θέματα, Νίκος Φαραντούρης.

Μιλώντας στην εκδήλωση στη Νέα Ιωνία ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι στις ευρωεκλογές δεν ζητά μόνο ψήφο τιμωρίας για την κυβέρνηση, αλλά ψήφο εμπιστοσύνης για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει "στήσει μηχανή προπαγάνδας εναντίον του και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ με τις συμβουλές του Σταν Γκρίνμπεργκ". "Μας κατηγορούν για λεφτόδεντρα, για λαϊκισμό για τραμπισμό. Έφθασαν να μας λένε ότι είμαστε λαϊκιστές ακόμη και για την Γαύδο". Θύμισε ότι το ευρωκοινοβούλιο καταδίκασε την χώρα μας για παραβιάσεις του κράτους δικαίου και για της ελευθεροτυπίας. Σημείωσε ότι ακόμη και η μητέρα ενός θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών δεν μπορεί να προσφύγει στην Δικαιοσύνη, ενώ 157 βουλευτές χειροκροτούσαν τον Κώστα Καραμανλή.

Ακολούθως απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από το άρθρο του στην Καθημερινή και ρωτώντας: "Είναι ψεύδος ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην ΕΕ, πάνω μόνο από την Βουλγαρία; Είναι ψεύδος ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις 5 πρώτες σε πληθωρισμό χώρες; Είναι ψεύδος ότι οι τιμές έχουν διπλάσια αύξηση από το μέσο όρο της ΕΕ; Είναι ψεύδος ότι οι τράπεζες δεν παρέχουν καμία ρευστότητα στην αγορά, δεν δίνουν τίποτε στις καταθέσεις, ενώ στις χορηγήσεις γδέρνουν τους πολίτες; Είναι δυνατόν σε ένα έγκλημα με 57 νεκρούς να μην έχει γνώση το Μέγαρο Μαξίμου για το μπάζωμα; Είχε γνώση για το λάθος του σταθμάρχη, αλλά όχι για το μπάζωμα; Λέει ο κ. Μητσοτάκης ‘δεν ντρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθούσα τους υπουργούς μου; Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι γνώριζα για το μπάζωμα; Ε όχι εμείς δεν ντρεπόμαστε, εσείς δεν ντρέπεστε; Δεν ντρέπεστε να μην λέτε πώς πληρώνετε τον κ. Γκρίνμπεργκ όταν αυξάνεται το χρέος του κόμματος σας;". Γενικεύοντας είπε: "Εμείς δεν θα απαντήσουμε μόνο με ψήφο τιμωρίας στις ευρωεκλογές, αλλά με ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που προωθεί αξιοκρατικά νέους ανθρώπους στην πολιτική σκηνή. Ο Έλληνας αξίζει καλύτερα".

Ακολούθως η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα Κεχαγιά παρουσίασε τους 20 υποψηφίους που θα μετέχουν στην εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών:

Μάριος Αθανασίου,

Ανδρέας Αυλωνίτης,

Ελένη Αυλωνίτου,

Αθανάσιος Βουτσάς,

Σοφία-Μαρία Γιαννούλη,

Μυρτώ Κοροβέση,

Νικόλας Κουλάκογλου,

Αντώνιος Μανδήλας,

Κωνσταντίνος Μαρκάκης,

Κωνσταντίνος Μπίτσιος,

Αλεξάνδρα Παλαιού,

Σοφία Παπανίκου,

Νίκος Παππάς,

Νίκη Σιούτα,

Νίκος Φαραντούρης,

Αριστείδης Μαρίνης,

Γιώργος Μίχαλος,

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης,

Γρηγόρης Μωραΐτης

Θανάσης Σακελλαριάδης.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: "Αυτό το πρώτο βήμα είναι η καλύτερη απάντηση στα παπαγαλάκια που λένε ότι ο ‘Συριζα ανεβαίνει λόγω ενός απολιτίκ κοινού'. Όμως ο κόσμος δεν είναι απολιτίκ, είναι απογοητευμένος από την πολιτική. Κι εδώ βλέπει ένα κόμμα που δεν φοβάται την ανανέωση και λέει ξεκάθαρες αλήθειες. Στις περυσινές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δίκιο σε ένα πράγμα ότι η κάλπη είναι άδεια, είναι στο χέρι σας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα".

