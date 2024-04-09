ΠΑΣΟΚ: Εκτός ΚΟ ο βουλευτής Μπαράν Μπουρχάν

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τίθεται ο βουλευτής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, Μπαράν Μπουρχάν μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του.

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη μετά την ενημέρωση του κόμματος για το ζήτημα από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο Τετάρτη το πρωί θα συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας στην οποία θα συζητηθεί η άρση ασυλίας για τον Μπαράν Μπουρχάν με πηγές του κόμματος να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, δηλώνοντας υπέρ της άρσης ασυλίας προκειμένου να κριθεί η υπόθεσή του από τη δικαιοσύνη

Πρόκειται για υπόθεση του 2014 όπου ως γιατρός φέρεται να συνταγογραφούσε παράνομα ψυχιατρικά φάρμακα

Πηγή: skai.gr

