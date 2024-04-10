Την αισιοδοξία του ότι το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής θα είναι δεύτερο κόμμα με αυξημένα ποσοστά στις Ευρωεκλογές εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα αιχμής» του ΚΡΗΤΗ TV.

«Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα θα έχει πάρει ένα ισχυρό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία, θα σταματήσει να κάνει παρέλαση αλαζονείας, διαφθοράς και συγκάλυψης και θα υπάρξει μια πρωτοβουλία στον ευρύτερο χώρο για μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ, Ανδρουλάκης.

«Αν ήσασταν ο κ. Μητσοτάκης θα προτιμούσατε για αντίπαλο εμένα, που στο πρώτο μου πολιτικό βήμα στήθηκε σε βάρος μου αυτό το παρακράτος ή τον παρ' ολίγον Υπουργό σας;» με νόημα ο Ν. Ανδρουλάκης αναφερόμενος εμμέσως στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων μετά την απόφαση του ΣτΕ.

«Δεν μπορεί η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, να εκτίθεται διεθνώς γιατί το Μέγαρο Μαξίμου υιοθέτησε πρακτικές αφρικανικής χώρας. Πριν τη Μεταπολίτευση είχαμε πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα μας τα είχε ξεπεράσει όλα αυτά και δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός που θέλει να λέγεται φιλελεύθερος και δημοκράτης, να είναι πρωταγωνιστής σε ένα τέτοιο σκάνδαλο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν το γεγονός ότι τα υπόλοιπα θύματα δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.

«Για μένα είναι ντροπιαστικό το ότι από τους 80 στόχους του predator, που ενημερώθηκαν επισήμως με επιστολή του επικεφαλής της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο μόνος που έκανε τα νομικά βήματα για να βγει αντισυνταγματικός ο νόμος της συγκάλυψης της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήμουν εγώ» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής.

«Σήμερα έχουν ευτελιστεί και οι συκοφάντες της Νέας Δημοκρατίας και οι παρακρατικοί τους μηχανισμοί, αλλά και οι συκοφάντες των υπολοίπων κομμάτων και ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος επιχείρησε να προσβάλει την αξιοπρέπειά μου, ενώ είμαι ο μόνος που προσέφυγε στη δικαιοσύνη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» υπογράμμισε.

Το μόνιμο κυβερνητικό μοτίβο συνοψίζεται στη φράση «διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και δεσμεύτηκε ότι «θα δώσει όλες του τις δυνάμεις να πληρώσουν και για τα Τέμπη και για τις υποκλοπές».

Για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας και την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Καρτέλ στην ενέργεια. Καρτέλ στα τρόφιμα. Μια χαρά τα ξέρουν στην κυβέρνηση όλα αυτά. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Ή υπηρετείς τους λίγους και ισχυρούς ή υπηρετείς τους πολλούς απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα».

Για τη τραγωδία των Τεμπών υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να έχει δοθεί κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 52 εκ. ευρώ για να εγκατασταθεί η τηλεδιοίκηση, -ένα σύστημα ασφαλείας, στο σιδηροδρομικό δίκτυο και αντί να υλοποιηθεί το έργο, εντοπίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία εστίες διαφθοράς και επιμένουν: "δεν φταίει κανείς από εμάς".

Όσο αφορά τα προβλήματα στο ΕΣΥ επισήμανε την ανάγκη να στηριχθούν οι υγειονομικοί, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Πηγή: skai.gr

