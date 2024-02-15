«Αναβαθμίστηκε η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2010 στην ετήσια έκθεση «Democracy Index» για το 2023 στην κατηγορία της «πλήρους δημοκρατίας», ανεβαίνοντας στην 20η θέση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συκοφαντούν τη χώρα», ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η συνολική βαθμολογία της χώρας μας είναι 8,14, ενώ βαθμολογηθήκαμε με 10 στους τομείς εκλογικής διαδικασίας και πλουραλισμού, 7,14 στην λειτουργία κυβέρνησης, 7,2 σε πολιτική συμμετοχή, 7,5 σε πολιτική κουλτούρα και 8,82 στις πολιτειακές/ κοινωνικές ελευθερίες, τομέας στον οποίο λάβαμε την υψηλότερη βαθμολογία μετά την εκλογική διαδικασία και τον πλουραλισμό. Μικρότερη βαθμολογία, μάλιστα, από την Ελλάδα συγκέντρωσαν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, οι ΗΠΑ και το Βέλγιο.»

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συστηματικά, εντός και εκτός συνόρων, επικρίνουν και συκοφαντούν τη χώρα μας» πρόσθεσε.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Την ισότητα στον πολιτικό γάμο έχουν νομοθετήσει 36 χώρες στον κόσμο, 20 από τις οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη. Η νομοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο αυτόματα συνεπάγεται την εφαρμογή ολόκληρου του νομοθετικού πλαισίου των σχέσεων συγγένειας, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας, που έχει θεσπιστεί και ισχύει σε 39 χώρες στον κόσμο, εκ των οποίων 23 κράτη βρίσκονται στην Ευρώπη και 16 είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε.

-----

-----

Συστήνεται, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επιστημονική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων.

Ο Πρωθυπουργός προήδρευσε χθες σε σύσκεψη εργασίας με τα μέλη της επιτροπής, κατά την οποία έγινε μία πρώτη συζήτηση σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής.

-----

Στην εκδήλωση για την ένταξη νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα μίλησε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην πρόοδο του προγράμματος "Αιγίς" το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ τόνισε ότι παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε υποδομές που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Ήδη, έχουν δημοπρατηθεί έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων οι προκηρύξεις ύψους 700 εκατομμυρίων βγήκαν «στον αέρα» το τελευταίο 6μηνο του 2023. Πρόκειται για προμήθειες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς, πυροσβεστικών οχημάτων, drones κ.α.

Όπως ανέφερε και χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στόχος είναι μέχρι το τέλος του Μαρτίου να έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για όλο το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

-----

Τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο υλοποιείται μια σειρά τροποποιήσεων στον Αστικό Κώδικα και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά ύλης στους Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, η οποία μέχρι σήμερα απασχολεί αποκλειστικώς τους Δικαστές, με στόχο την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Για πρώτη φορά, μεταφέρεται η αρμοδιότητα για διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού υποθέσεων στους συλλειτουργούς της Θέμιδας, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τους δικαστικούς λειτουργούς από καθήκοντα χωρίς στοιχεία αντιδικίας, αποδεικτικής δυσχέρειας και ήσσονος νομικής δυσκολίας. Η ποιότητα και η ασφάλεια της μεταφοράς της αρμοδιότητας των διαδικασιών εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι Δικηγόροι και οι Συμβολαιογράφοι λειτουργούν κατ' εξοχήν ως άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί.

Βάσει των εισηγούμενων διατάξεων, προβλέπεται να πραγματοποιούνται από Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου:

1. εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού μεγάλης μερίδας των σωματείων - επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματειακής μορφής, καθώς και αθλητικών σωματείων

2. η έκδοση πράξης χορήγησης κληρονομητηρίου. Για την προστασία δικαιωμάτων τρίτων που ενδεχομένως θίγονται προβλέπεται η δυνατότητα παροχής έννομης προστασίας μετά από άσκηση ανακοπής.

3. η σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία για να προσλάβει τη μορφή δημοσίου εγγράφου θα προσκομίζεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της κληρονομιάς, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική έκθεση αποδοχής και να καταχωρηθεί στα ειδικά βιβλία του Ειρηνοδικείου.

4. Οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης.

Η έκδοση κληρονομητηρίου ή η συναινετική εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης είναι απαραίτητες για πολλούς συμπολίτες μας, προκειμένου να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές, να ξεμπλοκάρουν περιουσιακά τους στοιχεία και ενώ μέχρι σήμερα έπρεπε να περιμένουν μήνες, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις η διαδικασία θα αποτελεί ζήτημα λίγων ημερών.

Ακόμη, επιχειρείται περαιτέρω αποφόρτιση των γραμματειών των Δικαστηρίων, με την πρόβλεψη λήψης ένορκης βεβαίωσης αποκλειστικώς από Συμβολαιογράφους ή/και Δικηγόρους.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η απαλλαγή δικαστών από μη αμιγώς δικαιοδοτικά καθήκοντα ώστε να αξιοποιούν τον χρόνο, που σήμερα διαθέτουν σε αυτά για την μελέτη δικογραφιών και ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και τη γρήγορη και με λιγότερο κόστος για τον πολίτη διεκπεραίωση των παραπάνω νομικών διαδικασιών.

-----

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας επέβαλε σε βάρος της ΚΑΕ ΑΕΚ διοικητική κύρωση για την διεξαγωγή μίας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, σε εθνική διοργάνωση, χωρίς την παρουσία θεατών, λόγω της ρίψης αντικειμένου, πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη, εντός του αγωνιστικού χώρου, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα της Basket League μεταξύ της ΚΑΕ ΑΕΚ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έλαβε χώρα στις 12/02/2024.

Δεσμευτήκαμε για την απαρέγκλιτη τήρηση του νόμου για την ασφάλεια στα γήπεδα και το κάνουμε πράξη. Η ΔΕΑΒ έχει δέσμια αρμοδιότητα επιβολής των κυρώσεων και αυτό θα κάνει. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα προς όφελος του επαγγελματικού αθλητισμού και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, απομονώνοντας παραβατικές μειοψηφίες από τα γήπεδα.

-----

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, από το 2024 αυξάνονται οι δόσεις αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ από 10 σε 11 για το 2024 και σε 12 από το 2025 και επισπεύδεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου και η τελευταία το Φεβρουάριο του 2025. Από το 2025 και μετά, ορίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλλεται σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με χρονικό όριο εξόφλησης της τελευταίας δόσης το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η μείωση του ύψους της κάθε δόσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποπληρωμή του φόρου αλλά και ο προγραμματισμός από τους φορολογούμενους.

----

Δύο προγράμματα επιδότησης εργασίας για άνεργους και μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας ξεκινούν, μετά την δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Στόχος του πρώτου προγράμματος, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ και διάρκειας 12 μηνών, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας αλλά και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρόκειται για παράταση συμβάσεων 4.000 ωφελουμένων σε θέσεις επιστημονικού, νοσηλευτικού προσωπικού και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες του δημόσιου συστήματος υγείας. Η απασχόληση των ωφελούμενων θα συνεχιστεί στις ίδιες θέσεις και με τους ίδιους όρους.

Το δεύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης αφορά 1.300 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών και είναι διάρκειας 24 μηνών. Στόχος του προγράμματος, προϋπολογισμού 31,2 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία συνολικά 1.300 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Το ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.

----

Αύριο, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μόναχο της Γερμανίας για να μετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Ασφαλείας.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

