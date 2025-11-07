Η διπλωματία των αγωγών και τα ενεργειακά κοιτάσματα στο προσκήνιο

Της Δώρας Αντωνίου

Αγωγοί, ενεργειακά κοιτάσματα και συνδεσιμότητα εξελίσσονται σε καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για όσα διαδραματίζονται το τρέχον διήμερο στο Ζάππειο, στο πλαίσιο των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.

Η Αθήνα επιδιώκει η ολοκλήρωση του διήμερου να επισφραγίσει τον ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου με αναβαθμισμένη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ως ενός σημαντικού εταίρου της Ουάσιγκτον, που φαίνεται ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην περιοχή και πιθανότατα αυτό δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο πεδίο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα μιλήσει σήμερα, στις 9 π.μ. στο Ζάππειο, αναμένεται να περιγράψει αυτό τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση για την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Από αμερικανικής πλευράς καθίσταται σαφές ότι το δόγμα της ηγεσίας Τραμπ, που συνδέει την άσκηση πολιτικής και τις γεωπολιτικές ισορροπίες με την επιχειρηματική δραστηριότητα αμερικανικών εταιρειών, είναι παρόν και στις επιλογές που γίνονται στην περιοχή. Η αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, συνδέεται με την προώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ενδεικτική της σημασίας που η αμερικανική πλευρά δίνει στη δεδομένη συγκυρία στη διασύνδεση πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι η δήλωση της νέας Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο ανάμεσα στην ExxonMobil και τη Hellenic Energy. «Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Αυτή η συμφωνία δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται. Είναι μια σπουδαία μέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε», τόνισε. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει μέλλον και για άλλες συμφωνίες με ανάλογο υπόβαθρο: ενεργειακό και γεωπολιτικό.

Η Αθήνα συμμερίζεται την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις καταδεικνύουν την περαιτέρω εμβάθυνση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο στη δήλωσή του σε «μια ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι η ερευνητική γεώτρηση μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών και προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια.

Κυβερνητικές πηγές σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι η συμμετοχή δύο αμερικανικών κολοσσών, της ExxonMobil και της Chevron στις διαδικασίες ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και στη Δυτική Ελλάδα είναι μια έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας με σημαντικές γεωπολιτικές πτυχές. Αναφορά που ασφαλώς συνδέεται και με τις αμφισβητήσεις που προβάλλονται από την τουρκική πλευρά για την ελληνική ΑΟΖ. Η παρουσία και η ενεργοποίηση των αμερικανικών κολοσσών λειτουργεί και σαν ανάχωμα απέναντι σε αυτές τις αμφισβητήσεις.

Στη μεγάλη εικόνα, δεν περνάει απαρατήρητη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση για τις εξελίξεις στα ενεργειακά έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανικές εταιρείες και γειτονικά κράτη και πρόσθεσε ότι «σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις». Δήλωση που επιβεβαιώνει την πολυεπίπεδη και πολύπλευρη κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα ζητήματα της ενέργειας.

