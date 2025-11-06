Σε μια κίνηση με χαρακτήρα ορόσημου για την ελληνική ενεργειακή πολιτική, υπεγράφη στο Ζάππειο η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Η υπογραφή μεταξύ του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean Μαθιού Ρήγα και του CEO της HelleniqEnergy, Ανδρέα Σιάμισιη πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το energymag.gr, παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία του έργου και τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και εταιρικές πηγές, εφόσον οι έρευνες και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν τα εκτιμώμενα αποθέματα, η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει το 2027, με την Ελλάδα να στοχεύει σε μερική έως και πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση στο φυσικό αέριο.

Η πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο θα επανατοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

