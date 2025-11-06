Τη σημασία της συμφωνίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ανέλυσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (IGA) και αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΪ Κωνσταντίνος Φίλης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φίλης αρχικά ανέφερε ότι η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη είναι οι δύο βασικές πύλες εισόδου του αμερικανικού LNG, το οποίο θα επαναεριοποιείται σε υποδομές που υπάρχουν ήδη σε αυτές τις περιοχές.

Μάλιστα, στην Αλεξανδρούπολη θα διπλασιαστεί η χωρητικότητα του FSRU και εν συνεχεία μέσω ενός κάθετου άξονα, θα κατευθύνονται στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, μέχρι και την Ουκρανία.

Όλες αυτές οι χώρες θα μπορούν να εφοδιάζονται με αμερικανικό LNG και να απεξαρτηθούν από το ρωσικό αέριο.

Όπως τονίζει ο κ. Φίλης είναι μια στρατηγική απόφαση της ΕΕ να μηδενίσει από το 2027 τις ποσότητες ρωσικού LNG που υποδέχεται.

Η δυναμική του αμερικανικού έναντι του ρωσικού LNG

To 2021, 23% του συνόλου των εισαγωγών LNG στην ΕΕ, προήλθε από τις ΗΠΑ.

Το 2025,είναι στο 58% και την περίοδο 2026-2029, το ποσοστό αυτό θα εκτοξευθεί πάνω από το 70%.

Όπως επισημαίνει ο κ. Φίλης, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει ένα σημαίνοντα ρόλο, αφού ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών θα γίνεται μέσω της Ελλάδας.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι υπάρχουν σκέψεις και για έναν ακόμα σταθμό υγροποίησης, στον Βόλο.

Ο ρόλος του προγράμματος εξορύξεων

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, το πρόγραμμα εξορύξεων παίζει διττό ρόλο.

Από τη μία αναβαθμίζεται η Ελλάδα γεωπολιτικά, στον βαθμό που η ExxonMobil και η Chevron βρουν αποθέματα φυσικού αερίου και τα αξιοποιήσουν.

Η ExxonMobil θα ξεκινήσει γεωτρήσεις στα νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, ενώ η Chevron έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Από την άλλη, το δεύτερο και σημαντικότερο στοιχείο για την Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του οποίου ένα μεγάλο μέρος τέμνεται στην περιοχή που θα δραστηριοποιηθεί η Chevron.

Aπό τη στιγμή που η Chevron θα ξεκινήσει σεισμικές έρευνες και στη συνέχεια ερευνητικές γεωτρήσεις, ουσιαστικά θα κάνει χρήση υφαλοκρηπίδας.

Άρα αν εκείνη η περιοχή παραμένει μέχρι τότε χωρίς οριοθέτηση, επί της ουσίας η Chevron με τις ευλογίες της αμερικανικής κυβέρνησης θα έχει επί της ουσίας αναγνωρίσει το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας γύρω από την υφαλοκρηπίδα, ακυρώνοντας ουσιαστικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στο προσκήνιο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας

Εν τω μεταξύ, η ιδέα της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη επανέρχεται στο προσκήνιο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας και Υποδομών στην Jerusalem Post την Πέμπτη, μετά από συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

«Έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου», σημείωσε ο Κοέν. «Πρόκειται για μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι Αμερικανοί είναι πλέον πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο», τόνισε.

Η πιθανότητα κατασκευής αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια.

Η κατασκευή έχει πάρει αναβολή λόγω του υψηλού κόστους ή των τεχνικών προκλήσεων. Ωστόσο, για την κυβέρνηση Tραμπ, η ενέργεια θεωρείται θέμα εθνικής ασφάλειας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το έργο.

«Ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας διάδρομος υποδομών που θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη ρωσική ενεργειακή διαδρομή και θα παρακάμπτει επίσης τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση των τιμών», πρόσθεσε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Κοέν, του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, του Έλληνα υπουργού Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Κύπριου Γιώργου Παπαναστασίου. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

Οι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προώθηση των περιφερειακών συμφερόντων, τα κοινά ενεργειακά έργα, τη δημιουργία ενός διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρώπης μέσω ηλεκτρικού καλωδίου και αγωγών φυσικού αερίου.

Όχι στην Τουρκία

Δεν είναι όμως όλες οι χώρες της περιοχής ευπρόσδεκτες για να συμμετέχουν στο έργο του αγωγού. Η Τουρκία αποκλείστηκε ως πιθανή συμμέτοχος στο έργο, καθώς το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν το επιθυμούν.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει και ο στόχος τώρα είναι να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα», ανέφερε ο Κοέν.

«Υπάρχει το σχέδιο διαδρόμου υποδομών IMEC, που προτάθηκε τόσο από την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο υποτίθεται ότι θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη. Η κύρια ιδέα είναι να μεταφέρονται πόροι από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, στην Ευρώπη, από όπου παράγεται ενέργεια, εκεί όπου χρειάζεται», είπε ο Κοέν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, επειδή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Κοέν αρνήθηκαν να εγκρίνουν μια συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα εξάγει συνολικά 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το κοίτασμα Leviathan στην Αίγυπτο έως το 2040.

«Οι Αμερικανοί ήθελαν να υπογράψουμε τη συμφωνία εξαγωγής προς την Αίγυπτο, αλλά εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και τη δίκαιη τιμολόγηση. Επιμείναμε να λάβουμε μια δίκαιη τιμή αγοράς για το φυσικό αέριό μας», εξήγησε ο Κόεν.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να διασφαλίσουν ότι η Αίγυπτος θα τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει της ειρηνευτικής συνθήκης, ειδικά εν μέσω αναφορών για εκτεταμένες στρατιωτικές κατασκευές στο Σινά και φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Κάιρο.

«Αφού οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν την αποφασιστικότητά μας, είναι πολύ πρόθυμοι να επιλύσουν το ζήτημα», δήλωσε ο Κόεν. «Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση», κατέληξε.