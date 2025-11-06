Λογαριασμός
Iθάκη: Αλέξης Τσίπρας και Αιμίλιος Χειλάκης διαβάζουν αποσπάσματα για την ηχογράφηση σε audiobook

Ο Αλέξης Τσίπρας μοιράστηκε βίντεο από την ηχογράφηση της Ιθάκης, με τον ίδιο και τον Αιμίλιο Χειλάκη να αφηγούνται αποσπάσματα του βιβλίου

Αλέξης Τσίπρας και Αιμίλιος Χειλάκης κάνουν την Ιθάκη audiobook

Bίντεο από τα παρασκήνια της ηχογράφησης του βιβλίου του «Ιθάκη» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του εξωφύλλου και την ανάρτηση αποσπάσματος από τον πρόλογο, ο πρώην πρωθυπουργός μοιράστηκε πλάνα από τη διαδικασία δημιουργίας του audiobook, στο οποίο διαβάζει ο ίδιος αποσπάσματα του έργου του.

Όπως εξηγεί, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αποδίδεται με τη φωνή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, ενώ ο ίδιος ο κ. Τσίπρας αφηγείται τον πρόλογο και τον επίλογο.

«Η ανάγνωση των κειμένων ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία», σημειώνει, προσθέτοντας πως «διαβάζοντας ξανά τα γραπτά μου, ένιωσα τα ίδια- ίσως και εντονότερα- συναισθήματα από εκείνα της πρώτης γραφής».

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο του πρώην πρωθυπουργού μαζί με τον ηθοποιό, να ακούν μαζί αποσπάσματα από τα σημεία του βιβλίου που διαβάζει ο κος χειλάκης ο οποίος και εξηγεί τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο ανάγνωσης αλλά ηχογράφησης του περιεχόμενου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

