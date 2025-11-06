Αλέξης Τσίπρας και Αιμίλιος Χειλάκης κάνουν την Ιθάκη audiobook

Bίντεο από τα παρασκήνια της ηχογράφησης του βιβλίου του «Ιθάκη» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του εξωφύλλου και την ανάρτηση αποσπάσματος από τον πρόλογο, ο πρώην πρωθυπουργός μοιράστηκε πλάνα από τη διαδικασία δημιουργίας του audiobook, στο οποίο διαβάζει ο ίδιος αποσπάσματα του έργου του.

Όπως εξηγεί, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αποδίδεται με τη φωνή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, ενώ ο ίδιος ο κ. Τσίπρας αφηγείται τον πρόλογο και τον επίλογο.

«Η ανάγνωση των κειμένων ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία», σημειώνει, προσθέτοντας πως «διαβάζοντας ξανά τα γραπτά μου, ένιωσα τα ίδια- ίσως και εντονότερα- συναισθήματα από εκείνα της πρώτης γραφής».

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο του πρώην πρωθυπουργού μαζί με τον ηθοποιό, να ακούν μαζί αποσπάσματα από τα σημεία του βιβλίου που διαβάζει ο κος χειλάκης ο οποίος και εξηγεί τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο ανάγνωσης αλλά ηχογράφησης του περιεχόμενου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.