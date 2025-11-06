Παρούσα στη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) στο Ζάππειο και την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, ήταν σήμερα και η Αμερικανίδα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι σήμερα «είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα» και μία «ιστορική στιγμή».

«Είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, ότι υπάρχει συνεργασία. Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γκιλφόιλ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ιστορική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean, Μαθιού Ρήγα και του CEO της Hellenic Energy, Ανδρέα Σιάμισιη, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

