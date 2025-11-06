Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ στον ΣΚΑΪ: «Πρέσβης ενός γιγαβάτ η Γκίλφοϊλ» - Ενδεχόμενο συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Για ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για πιθανή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τραμπ αλλά και για τις πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μίλησε σε αποκλειστική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το αν η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, ο Ράιτ απάντησε καταφατικά, δηλώντας «νομίζω ότι είναι». Όπως σημείωσε, «Βλέπετε μια Αμερικανίδα πολύ υψηλού προφίλ να επιλέγεται ως πρέσβης στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια δήλωση σχετικά με το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ το μέλλον με την Ελλάδα. Την αποκαλώ πρέσβη του ενός γιγαβάτ. Αλλά ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής στη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Σκεφτείτε πώς η ενέργεια μεταφέρεται σε όλο τον κόσμο. Μέσω της ναυτιλίας. Η Ελλάδα είναι ιστορικά και σήμερα μια απίστευτα σημαντική ναυτιλιακή δύναμη».

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ αποκάλυψε και το ενδεχόμενο ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον. «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ για την ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων επόμενης γενιάς, ώστε να είναι μικρότεροι, πιο κατάλληλοι για τις νησιωτικές κοινότητες και θα είναι απίστευτα ασφαλείς. Θα μπορούσε να είναι αρκετά κατάλληλο αυτό το σύστημα για την Ελλάδα».

Ερωτηθείς για το αν βλέπει το ενδεχόμενο μιας συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και αν πιστεύει ότι η Γκιλφόιλ μπορεί να αποτελέσει πρόσωπο-κλειδί σε μια τέτοια συνάντηση, ο Ράιτ απάντησε: «Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ πιθανό. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ισχυρή δήλωση προς την Ελλάδα στέλνοντας εδώ την πρέσβη Γκίλφοϊλ. Προωθεί τις επενδύσεις ώστε να μπορέσει να αναπτύξει αυτή την ενεργειακή συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Το αν θα συναντηθούν Μητσοτάκης και Τραμπ; Είπε: «Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά πιθανό».

Πυρηνικές δοκιμές ΗΠΑ

Όσον αφορά το γιατί οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πυρηνικές δοκιμές, ο Ράιτ σημείωσε: «Η άποψη του Τραμπ είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να αυξήσουμε το στρατιωτικό μας πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων μας, διότι έχοντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων σου, αυξάνεις μαζικά την πιθανότητα ειρήνης».

