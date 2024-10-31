Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Ισπανία που υφίσταται τη χειρότερη καταστροφή από τις πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, με τουλάχιστον 95 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το πώς ένα από τα πιο ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου απέτυχε να ανταποκριθεί επαρκώς σε μια ακραία καταιγίδα.

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε χωρίς παύση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Βαλένθια», αναφέρει σε ανάρτησή της η αστυνομία της Ισπανίας η οποία δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει από ψηλά τις πλημμυρισμένες περιοχές.

🚨Seguimos trabajando sin descanso en colaboración con el resto de servicios de emergencia en #Valencia #DANA pic.twitter.com/wzHh6sQJKa — Policía Nacional (@policia) October 30, 2024

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς «υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι», σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εντωμεταξύ, οι ισπανικές Αρχές εξέδωσαν σήμερα νέα προειδοποίηση για καταιγίδα σε τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι μια στρατιωτική μονάδα που ειδικεύεται στις επιχειρήσεις διάσωσης θα ξεκινήσει την Πέμπτη να «χτενίζει» τις λάσπες και τα συντρίμμια με σκύλους ανιχνευτές στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης εφεξής «περνούν στο δεύτερο στάδιο», το οποίο συνίσταται στον εντοπισμό των αγνοουμένων, σημείωσε χθες το βράδυ η κ. Ρόμπλες, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τους παραμένει «άγνωστος».

Ερωτηθείσα εάν ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, είπε: «Δυστυχώς δεν είμαστε αισιόδοξοι».

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK — The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 95, εκ των οποίων οι 92 στην κοινότητα της Βαλένθια, που είναι αυτή που επλήγη χειρότερα από τις ξαφνικές πλημμύρες. Οι άλλοι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλλης-Λα Μάντσα, και ο τρίτος στην Ανδαλουσία.

Οι ομάδες έχουν φέρει μαζί τους 50 κινητά νεκροτομεία, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με την El pais, ο πρόεδρος της Generalitat της Βαλένθια ανακοίνωσε ένα σχέδιο βοήθειας με το οποίο η κοινότητα θα κινητοποιήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 6.000 ευρώ άμεσης βοήθειας σε κάθε πληγέντα.

Η καταρρακτώδης βροχή την Τρίτη προκάλεσε ξαφνικές πλημμύρες που παρέσυραν γέφυρες και κτίρια και ανάγκασαν τους ανθρώπους να σκαρφαλώσουν σε στέγες ή σε δέντρα για να επιβιώσουν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αναμενόταν να μεταβεί στις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδος) στην Βαλένθια, για να επισκεφθεί το Κέντρο Συντονισμού επιχειρήσεων Διάσωσης (Cecopi).

Όπως μεταδίδει το BBC, o αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες χαρακτηρίζεται ο χειρότερος στη χώρα από το 1973, όταν τουλάχιστον 150 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που έγιναν ποτέ στη νοτιοανατολική χώρα.

Στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και δεσμεύτηκε για πλήρη αποκατάσταση, λέγοντας στα θύματα: «Ολόκληρη η Ισπανία κλαίει μαζί σας… δεν θα σας εγκαταλείψουμε».

Μία από τις πρώτες πληγείσες πόλεις κοντά στη Βαλένθια, η Chiva, ανέφερε βροχόπτωση ενός έτους την Τρίτη σε διάστημα μόλις οκτώ ωρών, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική υπηρεσία

Σήμερα ο καιρός ήταν ήπιος στις χειρότερα πληγείσες περιοχές γύρω από την πόλη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη στην Ισπανία, αλλά η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε το ύψιστο επίπεδο συναγερμού για την επαρχία της Καστίλλης. Βορειότερα στην Καταλονία, εκδόθηκε «πορτοκαλί συναγερμός» για την πόλη της Ταραγόνα.

«Υπάρχουν ήδη πολύ ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, ιδιαίτερα στη βόρεια Καστίλλη», αναφέρει σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο X η Aemet. «Η κακοκαιρία συνεχίζεται! Προσέχετε!», προσθέτει, καλώντας τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις στην περιοχή αυτήν.

Οι πλημμύρες στην Βαλένθια προκάλεσαν εξάλλου τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της περιφέρειας, παρασύροντας γέφυρες, δρόμους, σιδηροτροχιές και βυθίζοντας κτίρια στο νερό μετά την υπερχείλιση ποταμών.

Πολίτες χωρίς ρεύμα

Σήμερα την αυγή χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στην περιφέρεια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πολλοί δρόμοι παρέμεναν επίσης αποκλεισμένοι, ενώ αμέτρητα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά βρίσκονταν σε δρόμους που ήταν γεμάτοι λάσπη και συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις αρχές, μια από τις χειρότερα πληγείσες περιοχές είναι η Παϊπόρτα, στα νότια προάστια της Βαλένθια, όπου γύρω στους σαράντα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους μια μητέρα και το τριών μηνών μωρό της, έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από το ρεύμα.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας της Βαλένθια Κάρλος Μανθόν δήλωσε χθες το βράδυ ότι τα συνεργεία διάσωσης πραγματοποίησαν στη διάρκεια της ημέρας «200 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και 70 αεροπορικές» με ελικόπτερα.

Επίσης, διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν, μολονότι πολλά χωριά παρέμεναν αποκομμένα από την υπόλοιπη χώρα για μεγάλο μέρος της χθεσινής ημέρας.

Πάνω από 300 λίτρα νερού ανα τετραγωνικό μέτρο

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, πάνω από 300 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε πολλές πόλεις της περιφέρειας Βαλένθια, με αποκορύφωμα τα 491 λίτρα στο μικρό χωριό Τσίβα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί «σε βροχές ενός χρόνου», διευκρίνισε.

«Παγιδευτήκαμε σαν τα ποντίκια»

Καθώς ο ισπανικός στρατός και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να πραγματοποιήσουν διασώσεις το πρωί της Τετάρτης - συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ανθρώπων σε ασφαλή σημεία από μπαλκόνια και στέγες αυτοκινήτων - επιζώντες στη Βαλένθια αφηγήθηκαν τη φρίκη των πλημμυρών το βράδυ της Τρίτης.

Οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Ισπανία περιγράφουν πως το νερό έμοιαζε να κινείται όπως ένα τσουνάμι, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο», δήλωσε στο AFP ο Ελίου Σάντσεθ, ένας κάτοικος της Σεντάβι, κοινότητας 10.000 κατοίκων που σάρωσαν οι πλημμύρες, περιγράφοντας μια εφιαλτική νύχτα.

«Είδαμε έναν νεαρό άνδρα στη μέση του πουθενά που είχε καταφύγει στην οροφή του αυτοκινήτου του», διηγείται ο 32χρονος ηλεκτρολόγος. «Προσπάθησε να πηδήξει» πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, αλλά «τον πήρε» το ρεύμα.

Ο δήμαρχος της Utiel, Ricardo Gabaldón, ανέφερε στον εθνικό τηλεοπτικό σταθμό της Ισπανίας, RTVE, ότι η Τρίτη ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής του. «Ήμασταν παγιδευμένοι σαν αρουραίοι», είπε. «Αυτοκίνητα και δοχεία σκουπιδιών κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα 3 μέτρα».

🚨 THIS IS NOT NORMAL WEATHER. This is weather warfare manipulated by HAARP



⚠️ Catastrophic flooding in Valencia,Spain



⚠️ 20 inches (491mm) of rainfall in Chiva in only 8 hours



⚠️ One year's worth of rain in less than 24 hours??



⚠️ 65 DEAD and rising. pic.twitter.com/xdLzuZopHo — HustleBitch (@HustleBitch_) October 30, 2024

Το γαϊτανάκι των αλληλοκατηγοριών - «Πλημμύρες του αιώνα»

Ο ισπανικός Τύπος, που χαρακτηρίζει «πλημμύρες του αιώνα» την κακοκαιρία αυτή, άρχισε να αμφισβητεί την αντίδραση των Αρχών.

Αναφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι Αρχές για την πολιτική προστασία άρχισαν να ενεργήσουν με προειδοποιήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εγκλωβιστούν στους πλημμυρισμένους δρόμους ή να μην μπορέσουν αναζητήσουν υψηλότερα σημεία.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, δεν εξέδωσε προειδοποίηση μέχρι τις 20:15 το απόγευμα της Τρίτης, τοπική ώρα – αλλά μέχρι τότε, η Chiva και πολλές άλλες πόλεις είχαν ήδη πλημμυρίσει για τουλάχιστον δύο ώρες.

Η Ισπανία ανέπτυξε περισσότερους από 1.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης την Τετάρτη, αλλά αρκετοί διασώστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τις πόλεις λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και κατεστραμμένων γραμμών επικοινωνίας και διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί το Copernicus για να βοηθήσει στον συντονισμό των ισπανικών ομάδων διάσωσης. Άλλοι ευρωπαίοι γείτονες έχουν επίσης προσφερθεί να στείλουν βοήθεια και ενισχύσεις.

«Ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου».

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πλημμύρες σε όλη την περιοχή ήταν «ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου».

Η βροχόπτωση υποχώρησε στα κεντροανατολικά της χώρας την Τετάρτη, αλλά οι μετεωρολογικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι βροχές κινούνταν βορειοανατολικά προς την περιοχή της Καταλονίας.

Καιρικές προειδοποιήσεις έχουν επίσης εκδοθεί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, καλώντας τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για πλημμύρες και να βρουν καταφύγιο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Οι ξαφνικές αυτές πλημμύρες στην Ισπανία είναι μια νέα τρομερή υπενθύμιση της κλιματικής αλλαγής και του χαοτικού χαρακτήρα της», υπογράμμισε ο Τζες Νόιμαν, καθηγητής υδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία.

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στις πλημμύρες, αλλά η θέρμανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανές τις ακραίες βροχοπτώσεις.

Οι μετεωρολογικοί ερευνητές εντόπισαν την πιθανή κύρια αιτία των έντονων βροχοπτώσεων τη λεγόμενη «gota fria» - ένα φυσικό καιρικό φαινόμενο που πλήττει την Ισπανία το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν ο κρύος αέρας κατεβαίνει σε θερμότερα νερά πάνω από τη Μεσόγειο.

Ωστόσο, η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα τα σύννεφα να φέρουν περισσότερη βροχή, ανέφεραν επιστήμονες στο BBC.

«Με κάθε κλάσμα ενός βαθμού θέρμανσης των ορυκτών καυσίμων, η ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, οδηγώντας σε ισχυρότερες βροχοπτώσεις», δήλωσε η Δρ Friederike Otto, από το Imperial College του Λονδίνου, η οποία ηγείται μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων που προσπαθούν να κατανοήσουν τον ρόλο που η θέρμανση παίζει σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις εντάθηκαν από την κλιματική αλλαγή».

Ο κόσμος έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1,1 C από τότε που ξεκίνησε η βιομηχανική εποχή και οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκτός εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λάβουν μέτρα για μείωση των εκπομπών.

