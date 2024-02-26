Ερντογάν: Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο

«Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμος» διαμηνύει ο Ερντογάν μιλώντας στον Σαγγάριο, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Θα είμαστε ισχυροί στις θάλασσες, στους αιθέρες και στην ξηρά» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: «Τώρα εμφανίσαμε το αεροσκάφος Kaan. Εμφανίστηκε στους ουρανούς. Αν κάνει κάτι! Το κάνει ο Ερντογάν.

Αν κάνει κάτι- Το κάνει ο Ερντογάν

Αν κάνει κάτι - Το κάνει ο Ερντογἀν...

Το κάναμε και θα το ξανακάνουμε.

Η μεγαλύτερη πραγματικότητα που έχουμε μάθει ξέρετε ποια είναι...αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Αν ως Τουρκία και ως τουρκικός λαός θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε ειρήνη και ηρεμία είναι φανερό το τι πρέπει να κάνουμε. Θα έχουμε ισχυρό στρατό και ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Θα είμαστε ισχυροί στη θάλασσα, θα είμαστε ισχυροί στους αιθέρες, θα ειμαστε ισχυροί στην ξηρά. Για άλλες χώρες ίσως αυτό να είναι μια επιλογή. Όμως για την Τουρκία είναι υποχρέωση να είναι ισχυρή παντού.»

Επίθεση τουρκικών ΜΜΕ εναντίον Δένδια για την πτήση του πάνω από το Αιγαίο

Δηλώνει πως ό,τι είναι πέρα των τριών μιλίων είναι ελληνικό και αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα ήδη διαθέτει 23 F-16 Viper, το 2027 θα διαθέτει 84 F-16 Viper»

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας πέταξε στο Αιγαίο με ένα F-16 Viper. O ίδιος έκανε και προβοκάτσια καθώς δήλωσε πως 'οι Τούρκοι γνωρίζουν πως ό,τι είναι περα των 3 μιλίων όλα είναι ελληνικό' και προκάλεσε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.

Πρωταγωνιστής στην προβοκάτσια στο Αιγαίο αυτή τη φορά ήταν ο Νίκος Δένδιας. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας στην επίσκεψη του στην Κρήτη φόρεσε στολή πιλότου και με συνοδεία Τύπου ανέβηκε στο κόκπιτ του αεροσκάφους F-16. Viper. O υπουργός Άμυνας της Ελλάδα πέταξε με το F-16 Viper πάνω απο το Αιγαίο.

Ο Δένδιας έκανε προβοκατόρικες δηλώσεις για την Τουρκία και δήλωσε ότι ᾽᾽οι Τούρκοι γνωρίζουν πως ο,τι είναι περα των 3 μιλίων όλα είναι ελληνικό. Γι αυτό προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δεύτερη ζώνη ασφαλείας προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ζήτημα νησιών᾽᾽. Με αυτόν τον τρόπο αγνόησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας , και διαστρέβλωσε το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών ενάντια στις διεθνείς συνθήκες.

Aνακοίνωσε πως μαζί με τα Rafale και τα F-16. Viper η Ελλάδα θα πάρει και F-35 H Eλλάδα σήμερα διαθέτει 23 F-16 Viper. Μέχρι το 2027 αυτός ο αριθμός θα φτάσει στα 84».

Η Τουρκία κατασκεύασε εννέα διαφορετικά επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ρεπορτάζ τηλεοτπικού σταθμού HABERTURK: H ιστορία της Τουρκική αεροπορία ζεί την χρυσή εποχή λόγω των βημάτων που γίνονται στην αμυντική βιομηχανία. Τα τελευταία 10 χρόνια εμφανίστηκαν στους αιθέρες 9 διαφορεετικά αεροσκάφη .

Το μη επανδρωμένο οπλισμένο αεροσκάφος Bayraktar ΤΒ-2 είνια γνωστό ως ο πρωταθλητής των εξαγωγών. Το ΤΒ-2 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 29 Απριλίου 2014. Έγινε γνωστό στον κόσμο με τους ρόλους που ανέλαβε στον πόλεμο του Καραμπάχ και στον πόλεμο Ουκρανίας- Ρωσίας. Το Aksungur αναπτύχθηκε σε 18 μήνες και μπορεί να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους έρευνας, συλλογής πληοροφοριών επίθεσης και για πρώτη φορά αποφειώθηκε στις 20 Μαρτίο του 2019. Το μη επανδρωμένο μαχητικό της Baykar το Κizilelma πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 14 Απριλίου του 2022. Φέτος αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική του παραγωγη και με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχει δυνατότητες για αερομαχίες αλλά και

επιθέσεων εναντίων συγκκεριμένων στόχων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.