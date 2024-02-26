Γιαννούλης στον ΣΚΑΪ: «Ο Κασσελάκης θα κριθεί στις ευρωεκλογές, ορίζοντας τετραετίας δεν υπάρχει ούτε στη ζωή»

Για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο βουλευτής του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του ΣΚΑΙ το πρωί της Δευτέρας.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έλαβε λευκή επιταγή, κανένας δεν λαμβάνει λευκή επιταγή, αυτό που ζήτησε ήταν να μην αμφισβητείται», είπε ο κ. Γιαννούλης μία ημέρα μετά το συνέδριο του κόμματος στο Τάε Κβον Ντο που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

«Ακόμα και τις πιο υψηλού επιπέδου συγκρούσεις τάσεων ή ομάδων είδαμε ότι το εκλογικό σώμα και τα μέλη μπορούν να τις λύνουν», πρόσθεσε

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος σε ομηρία, θα κριθεί στις ευρωεκλογές, όπως όλοι μας, ορίζοντας τετραετίας δεν υπάρχει ούτε στη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά

Ο κ. Γιαννούλης είπε πως είναι ώρα αυτοκριτικής ενώ ξεκαθάρισε πως «αν δεν σταματήσουν οι εσωκομματικές συγκρούσεις θα είμαι ένας από αυτούς που θα κάνω οτιδήποτε μπορώ ως πρόσωπο και ως βουλευτής για να είναι στο περιθώριο του ενδιαφέροντός μας, καθώς θυμίζω ότι σε δύο ημέρες είναι η επέτειος των Τεμπών, η αντιπολιτευση πρέπει να έχει συγκεκριμένη θέση και στάση προκειμένου να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα».

Τέλος, σχετικά με την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα σχολίασε: «Θα ήμουν αστείος αν δεν πω ότι σέβομαι, αγαπώ και τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να ψυχολογήσω αυτή την απόφαση. Αν δεν υπήρχε η προτροπή για εκλογές στο μήνυμά του, το υπόλοιπο κομμάτι της παρέμβασης ήταν η πραγματικότητά μας».

Πηγή: skai.gr

