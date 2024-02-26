Στις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα έγιναν στο συνέδριο, αλλά και για τα απογευματινά χειρουργεία, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτό που έγινε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξαναγίνει» ανέφερε ο κ. Γεωργίαδης τονίζοντας πως έγινε «το απόλυτο άδειασμα όλων σε όλους» ενώ όπως είπε «είναι θαύμα που μείναμε στο ευρώ με αυτούς τους παλαβούς που κυβέρνησαν 5 χρόνια».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο «Αλέξης Τσίπρας τελείωσε τον πολιτικό του βίο. Ηττήθηκε από τον Νίκο Παππά, όχι από τον Κασσελάκη. Είναι χαμένος σίγουρα ο Στέφανος Κασσελάκης, κερδισμένος είναι ο Νίκος Παππάς» ανέφερε χαρακτηριστικά λέγοντας πως ο Νίκος Παππάς είναι αυτός που κινεί τα νήματα του συνεδρίου.

«Έφαγε τα μούτρα του ο Τσίπρας, είπε πρέπει να γίνουνε επαναληπτικές εκλογές, κατέβασε υποψήφια την Γεροβασίλη με υπαρχηγό τον Φλαμπουράρη και όχι μόνο χάσανε, δεν καταφέρανε καν να προκαλέσουν εκλογές. Μιλάμε για συντριβή» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσίπρας έγινε ρεζίλη. Πρέπει να μπει σε αεροπλάνο να φύγει».

Για τον Στέφανο Κασσελάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι είναι σε δεινή θέση. «Εν ενεργεία πρόεδρος να μην καταφέρνει να κατεβάσει πρόταση; Έχει από πίσω του τον Νίκο Παππά που ελέγχει τα νήματα. Καθάρισε τον Τσίπρα σαν αυγό» και πρόσθεσε πως ο Στέφανος Κασσελάκης έπρεπε να κατέβεις τις εκλογές διότι θα τις κέρδιζε.

«Ο Κασσελάκης ως πολιτικός έχει τελειώσει. Αρχηγός που δεν μπορεί να περάσει ούτε την πρότασή του στο συνέδριο, δεν είναι αρχηγός» υπογράμμισε.

Σχετικά με την στάση που κράτησε ο Παύλος Πολάκης, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως «δεν μπορούσε να πάει με την Γεροβασίλη» υποστηρίζοντας πως «είναι ο πιο ευνοημένος από τον Τσίπρα».

«Ο Τσίπας από την ταύτισή του με τον Πολάκη έχανε διαρκώς. Ο Τσίπρας του την χάριζε συνεχώς και πάει τώρα και τον μαχαιρώνει» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας πως «ο Πολάκης θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τον Τσίπρα».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της ΝΔ ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι τραγωδία».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ακλόνητο στις δημοσκοπήσεις, απλά πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ» λέγοντας πως αυτό που συμβαίνει στο κόμμα «είναι τραγωδία και για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα».

Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «έμεινα έκπληκτος από το όχι του Ανδρουλάκη».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «παρέδωσε όλο το χώρο από την κεντροαριστερά μέχρι τη δεξιά στον Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως«υιοθέτησε όλη τη φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της άκρας Αριστεράς σαν να μίλαγε το κόμμα του 2%».

Για τα απογευματινά χειρουργεία

Όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία δήλωσε ότι «η απόφαση βγαίνει τα επόμενα 24ωρα. Η ισχύς είναι από την δημοσιοποίηση της αποφάσεως. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ξεκινάν σε ένα με 1,5 μήνα. Θα πάμε ανάποδα στη λίστα. Θα βρούμε αυτούς που έχουν τον μεγαλύτερο χρόνο αναμονής» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε πως περίπου 50.000 είναι σε αναμονή πάνω από ένα χρόνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.