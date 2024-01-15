Αλέξης Πατέλης στον ΣΚΑΪ 100.3: Ο Κασσελάκης έχει συμμαχίσει με τον Πολακισμό

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης λέγοντας πως έχει συμμαχίσει με τον Πολακισμό που δεν είναι υποστηρικτής της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ και ο ίδιος ο κύριος Κασσελάκης όπως έιπε ο κύριος Πατέλης έχει προβεί σε μια απαράδεκτη τοποθέτηση μιλώντας για εργαλιοποίηση των γυναικών.

Παράλληλα ο κύριος Πατέλης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ότι ενώ τον Μάρτιο του 2023 είχε καλέσει όλες τις ομάδες των ευρωσοσιαλιστών στην Αθήνα και είχε δεσμευτεί να στηρίξει την ισότητα στον γάμο τώρα λέει ότι "δεν θα δέσουμε τα κορδόνια της κυβέρνησης".

