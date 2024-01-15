Με τους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόμενος από την Τομεάρχη Πολιτισμού Κυριακή Μάλαμα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Δώρα Αυγέρη κι η συντονίστρια του Τμήματος Πολιτισμού Τζένη Αρσένη.



Από την πλευρά των φορέων συμμετείχαν, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού, η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων.

Στη σύσκεψη εργασίας έγινε διεξοδική συζήτηση για τα διαρθρωτικά, θεσμικά κι εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τέθηκε κι ο συλλογικός στόχος της διατύπωσης μιας νέας πρότασης για τις πολιτικές προστασίας των μνημείων και για τη μουσειακή πολιτική. Από τη συζήτηση αναδύθηκαν τρία πολύ κρίσιμα ζητήματα. Η ανάγκη επαναφοράς των πέντε μεγάλων μουσείων στο σώμα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, απέναντι στη λογική των εργολάβων κι η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων των ανθρώπων που εργάζονται επί δεκαετίες ως συμβασιούχοι, με συμβάσεις ακραίας επισφάλειας.



Στο πλαίσιο αυτ,ό συμφωνήθηκε το αμέσως επόμενο διάστημα να θέσει ο Τομέας Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σε δημόσια διαβούλευση μία πρόταση νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την αποκατάσταση της ως δημοσίου αγαθού, μαζί με την θωράκιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα.



