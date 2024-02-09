Με μια σειρά κρίσιμων διπλωματικών επαφών ξεκινάει την Παρασκευή το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΥΠΕΞ θα εγκαινιάσει από κοινού με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας στην Ουάσνιγκτον. Στη συνέχεια, θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια η ελληνική διπλωματία, αλλά και να επιβεβαιώσει την ενισχυμένη θέση της χώρα μας στη διεθνή σκηνή.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας επιβεβαιώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ενθαρρύνει την περαιτέρω εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Υπό αυτό το πρίσμα, αναδεικνύει την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ και αναπόσπαστο τμήμα της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα στην Ουάσινγκτον ξεχωρίζουν η συζήτηση που θα έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τζον Κέρι στο «Wilson Center» αλλά και η ομιλία που θα πραγματοποιήσει στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Όσον αφορά το πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομιλία που θα πραγματοποιήσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για θέματα κλιματικής αλλαγής και διατροφικής ασφάλειας.



Το Πρόγραμμα του Στρατηγικού Διαλόγου

Στις 1:05 μμ. τοπική ώρα Ουάσινγκτον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα εισέλθει στο «Treaty Room» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με τον Άντονι Μπλίνκεν. Οι δύο υπουργοί θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις διάρκειας πέντε λεπτών, κηρύσσοντας έτσι και επίσημα την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου, στον οποίο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί τελετή υπογραφής στην οποία ο κ. Γεραπετρίτης θα επικυρώσει την προσχώρηση της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis Accords». Κατόπιν, θα μιλήσουν ο διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Ιωάννης Δαγκλής.



Οι θεματικές που καλύπτει ο 5ος Στρατηγικός Διάλογος είναι:



• οι περιφερειακές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

• η άμυνα και ασφάλεια.

• οι ανθρωπιστικές προκλήσεις και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών.

• η ενέργεια και το περιβάλλον.

• η εφαρμογή του νόμου και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

• το εμπόριο και οι επενδύσεις.

• οι δεσμοί μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.



Η Θεματολογία του Στρατηγικού Διαλόγου

Όσον αφορά τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναμένεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διμερή αμυντική συνεργασία, στις περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας, στις πρωτοβουλίες ασφάλειας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά και στη χρήση τεχνολογιών από αξιόπιστους προμηθευτές. Στα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται η Ανατολική Μεσόγειος και η Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή προοπτική τους, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, η κρίση στη Μέση Ανατολή και η Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και η Ουκρανία, ο Νότιος Καύκασος και η Κίνα.

Σχετικά με τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, θα συζητηθεί εκτενώς η διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ότι θα συζητηθούν η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τα εναέρια μέσα, καθώς και μακροπρόθεσμα θέματα συντονισμού που έχουν να κάνουν με την αναδάσωση και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον, θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την διαδικασία αίτησης ασύλου και τους πρόσφυγες.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα του Στρατηγικού Διαλόγου που έχει να κάνει με την ενέργεια και το περιβάλλον. Η ελληνική και η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ενεργειακή μετάβαση, τη Διεθνή Διάσκεψή για τους Ωκεανούς (Our Ocean Conference) που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας, και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η ενότητα που έχει να κάνει με την εφαρμογή του νόμου και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί θα τεθούν επί τάπητος η συνοριακή συνεργασία, η αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, η αντιτρομοκρατική συνεργασία, καθώς και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Όπως είναι αναμενόμενο ένα μεγάλο τμήμα του Στρατηγικού Διαλόγου θα είναι αφιερωμένο σε θέματα συνεργασίας που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, και τις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων θα γίνει εκτενή αναφορά στους τομείς της τεχνολογίας, του τουρισμού, και της φαρμακοβιομηχανίας.

Τέλος, θα συζητηθούν οι δεσμοί μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, όπου θα καλύψουν θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανταλλαγές φοιτητών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.



Η Πολιτική Στόχευση του Στρατηγικού Διαλόγου

Στο πολιτικό επίπεδο, η ελληνική πλευρά αναμένεται να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και του τριμερούς σχήματος 3+1, το οποίο περιλαμβάνει την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, o βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόσουα Χακ απάντησε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να στηρίζει απόλυτα το σχήμα 3+1 και αρνήθηκε την κριτική ότι οι ΗΠΑ το έχουν βάλει στο πάγο.

Από εκεί και πέρα, θα συζητηθεί εκτενώς η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια αμυντικού υλικού, ιδίως των μαχητικών F-35, για την Ελλάδα. Και σε αυτό το τομέα, ο κ. Χακ είχε ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Ένας άλλος τομέας, ο οποίος παίζει σημαίνοντα ρόλο στη διμερή σχέση, είναι η ενεργειακή διασύνδεση και ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναδειχθεί η προώθηση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας μέσω αγωγών και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ωστόσο, θα συζητηθεί και η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυβέρνηση Μπάιντεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργειακή μετάβαση και ως εκ τούτου βλέπει την Ελλάδα ως μια χώρα που έχει τεράστιες δυνατότητες στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία με την USAID. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, εξίσου μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις, ειδικά στους τομείς της φαρμακοβιομηχανίας και των καινοτόμων τεχνολογιών.



Συζήτηση Γ. Γεραπετρίτη-Τζον Κέρι στο Wilson Institute

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση «Αντίστροφη Μέτρηση για τη Διάσκεψη των Ωκεανών (Our Ocean Conference), Ελλάδα 2024: Ένας Ωκεανός με Προοπτική», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη δεξαμενή σκέψης «Wilson Center» στην Ουάσινγκτον. Στη συνδεδεμένη με το αμερικανικό Κογκρέσο δεξαμενή σκέψης, ο κ. Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει τους στόχους της Ελλάδας για την 9η Διάσκεψη των Ωκεανών που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Απριλίου στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο Τζον Κέρι, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την κλιματική αλλαγή. Ο βετεράνος πολιτικός ήταν ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας «Our Ocean Conference» κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και αποτελεί σε διεθνές επίπεδο μία από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ της προστασίας των ωκεανών.



Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Georgetown

Αμέσως μετά, ο κ. Γεραπετρίτης θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Georgetown, όπου θα είναι ο βασικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση «Προκλήσεις και ευκαιρίες: Το μέλλον της Ευρώπης, η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Ελλάδας στο παγκόσμιο στερέωμα». Κατά τη συνομιλία του με τον επίκουρο καθηγητή Νομικής, δικηγόρο και διπλωμάτη Mark Vlasic, ο υπουργός Εξωτερικών θα αναφερθεί σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής.



Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης θα αναδείξει τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας, ο οποίος πηγάζει από την διαρκή ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη λειτουργία της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, θα αναλύσει τις εξελίξεις στη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας να ενεργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.



Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί στο άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και να συζητήσει για το μέλλον της Ευρώπης υπό το πρίσμα των επικείμενων ευρωεκλογών. Η εκδήλωση στο «European Policy Organization» του γνωστού για τη διπλωματική του παράδοση Πανεπιστημίου Georgetown συνδιοργανώνεται από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

