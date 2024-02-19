Σιωπή, επικρατεί μέχρι στιγμής, στην Τουρκία και στην τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά τους επικίνδυνους ελιγμούς της τουρκικής ακταιωρού στα Ίμια πολύ κοντά στο ελληνικό αλιευτικό.



Δεν ανέβηκε το θέμα από τα ΜΜΕ, ούτε από την τουρκική κυβέρνηση, σχολίαζε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Επίσης για το θέμα δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις, παρά μόνο διαρροή πληροφοριών.

Η τουρκική ακταιωρός αποχώρησε αμέσως μόλις εμφανίστηκε σκάφος του ελληνικού λιμενικού.

Πηγή: skai.gr

