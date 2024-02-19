Κασσελάκης από Λονδίνο: «Η φωνή των μελών πάνω από τη δική μου»

Σε παμπ κεντρικού Λονδίνου με περίπου 100 απόδημους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και μέλη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε την Κυριακή ο Στέφανος Κασσελάκης. Μίλησε επί δίωρο με έναν προς έναν.

Σε improptu ομιλία 12 λεπτών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ποιος είναι και στο "ελληνικό όνειρο", αξιοκρατία, λογοδοσία, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, στιβαρή άμυνα, εγκρατής εξωτερική πολιτική.

Αρνήθηκε πάντως να απαντήσει στα δημοσιογραφικά ερωτήματα για την παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη για το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA και άλλα εσωκομματικά ζητήματα

Στην ομιλία όταν κάποιος του φώναξε ‘’πες τα πρόεδρε’’ απάντησε ‘’πες τα εσύ βρε’, η φωνή των μελών πάνω από τη δική μου’’. Είπε επίσης στην ομιλία ότι δίνει την ευκαιρία πολιτικής παραγωγής στα μέλη και στο τέλος της ομιλίας κάλεσε όλους να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. "Θέλω τις γνώμες όλων σας", είπε. Έκοψε και τη βασιλόπιτα δίνοντας την ευχή που του έδωσε η γιαγιά στο Μεσολόγγι, "η πατρίδα μας, ο τόπος μας να ισιάξει".

Σήμερα Δευτέρα στις 2.30μμ ο κ. Κασσελάκης έχει κλειστό γεύμα εργασίας με επιχειρηματικούς και επενδυτικούς φορείς (κυρίως χρηματοοικονομικά). Στις 5 το απόγευμα συναντά την Εθνική Κυριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, στις 6 τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα και στις 8.30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο LSE με αντικείμενο "Η σύγχρονη αριστερά για μια προοδευτική διακυβέρνηση".

Πηγή: skai.gr

