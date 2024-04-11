«Το μεγάλο ερώτημα προς τους δύο υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης , σε σχέση με τη δολοφονική επίθεση κατά του Υπαρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη στα επεισόδια του Ρέντη πριν από σχεδόν 4 μήνες , είναι τι έχει γίνει μετα τις βαρύγδουπες δηλώσεις ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις και θα γίνουν συλλήψεις», τόνισε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η κα Γιαννακοπούλου με την Μιλένα Αποστολάκη κατέθεσαν σχετικό ερώτημα προς τους κυρίους Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη, ζητώντας να πληροφορηθούν για την εξέλιξη των ερευνών για τον εντοπισμό και την σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονική επίθεση κατά του Υπαρχιφύλακα.

Όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ, «μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να γίνεται τίποτα, μόνο μια σύλληψη».

Επίσης, πρόσθεσε ότι ζητούμε ενημέρωση και για την αξιοποίηση των στοιχείων που κατέθεσαν οι υπουργοί στον Άρειο Πάγο.

«Δεν γίνεται άλλο να θρηνούμε θύματα, φίλαθλους, πολίτες, να συζητάμε για 15 ημέρες, να λέμε ότι θα γίνουν συλλήψεις και μετά από λίγο να τα ξεχνάμε" ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γιαννακοπούλου

Τέλος τόνισε: «Εδώ θα είμαστε να ελέγχουμε, να ζητήσουμε απαντήσεις και να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μην ξανασυμβεί»



Πηγή: skai.gr

