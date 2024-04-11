Νέος διαδικτυακός καβγάς ξέσπασε μεταξύ Παύλου Πολάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, αυτή τη φορά με αφορμή ένα από τα γκάλοπ της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» με ερώτημα για το κοινό της εκπομπής «ποιος ήταν καλύτερος υπουργός Υγείας;», με «μονομάχους» τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη.

Ο Παύλος Πολάκης κέρδισε στο γκάλοπ με ποσοστό 69%, έναντι 31% του Άδωνι Γεωργιάδη, και ανέβασε στο X το συγκεκριμένο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον νυν υπουργό Υγείας.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ψεύτικος λογαριασμός αλλά είναι αλήθεια… ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του Σύριζα πανηγυρίζει για ''δημοσκόπηση'' των Ράδιο Αρβύλα» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.



Η ανάρτηση Πολάκη

69-31 στην εδρα του μεσα!!

Εβιβα λαδεμπορα !! pic.twitter.com/Luu5UaDmfy — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) April 9, 2024

Η απάντηση Γεωργιάδη

Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ψεύτικος λογαριασμός αλλά είναι αλήθεια….ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του Σύριζα πανηγυρίζει για «δημοσκόπηση» των Ράδιο Αρβύλα https://t.co/yqJR3O0h6R — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 10, 2024

