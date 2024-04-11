Λογαριασμός
Καβγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για το... γκάλοπ στους «Ράδιο Αρβύλα»

Ο Παύλος Πολάκης κέρδισε στο γκάλοπ με ποσοστό 69%, έναντι 31% του Άδωνι Γεωργιάδη, και ανέβασε στο X το συγκεκριμένο τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Και ο Αδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση...

πολάκης γεωργιάδης

Νέος διαδικτυακός καβγάς ξέσπασε μεταξύ Παύλου Πολάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, αυτή τη φορά με αφορμή ένα από τα γκάλοπ της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» με ερώτημα για το κοινό της εκπομπής «ποιος ήταν καλύτερος υπουργός Υγείας;», με «μονομάχους» τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη.

Ο Παύλος Πολάκης κέρδισε στο γκάλοπ με ποσοστό 69%, έναντι 31% του Άδωνι Γεωργιάδη, και ανέβασε στο X το συγκεκριμένο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον νυν υπουργό Υγείας.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ψεύτικος λογαριασμός αλλά είναι αλήθεια… ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του Σύριζα πανηγυρίζει για ''δημοσκόπηση'' των Ράδιο Αρβύλα» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.


Η ανάρτηση Πολάκη 

Η απάντηση Γεωργιάδη

