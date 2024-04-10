Ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονική επίθεση κατά του Υπαρχιφύλακα Λυγγερίδη στα επεισόδια του Ρέντη, αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των συμμοριών χούλιγκανς και των διασυνδέσεων τους με το οργανωμένο έγκλημα, ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και Μιλένα Αποστολάκη με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Γιώργο Φλωρίδη αντίστοιχα και αναφέρει:

«Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες από τον θάνατο του 31χρονου Υπαρχιφύλακα της Υ.Α.Τ., Γιώργου Λυγγερίδη κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Στις ημέρες που ακολούθησαν τον τραυματισμό και τον τραγικό θάνατο του άτυχου αστυνομικού, είδαμε δημοσιεύματα για επικείμενη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., για τη σύλληψη πυρήνων σκληρών χούλιγκανς, που όπλισαν το χέρι του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον Υπαρχιφύλακα Λυγγερίδη» και προσθέτει: «Παράλληλα ο προκάτοχός σας δήλωνε ότι: «η σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονία του, σε κάθε επίπεδο, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του και η οφειλόμενη ανταπόκριση στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δικαιοσύνη» ενώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δημόσια δήλωσή του είχε δεσμευθεί ότι «η τιμωρία των δολοφόνων του Ρέντη και το ξερίζωμα της βίας αποτελούν, πλέον, ζήτημα τιμής». Ενώ όλοι θυμόμαστε τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Αθλητισμού, να προσέρχεται στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει έναν ογκώδη φάκελο με στοιχεία από όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με αθλητική βία και διαφθορά.

Αλλά ακόμα και πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα, όπου αναπαρήγαγαν διαρροές της ΕΛ.ΑΣ., ότι επίκεινται δεκάδες συλλήψεις υπόπτων για οπαδική βία και υποκίνηση σε οπαδική βία.

Υπό αυτά τα δεδομένα οι κυρίες Γιαννακοπούλου και Αποστολάκη ρωτούν τους υπουργούς:

1) «Ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονική επίθεση κατά του υπαρχιφύλακα Λυγγερίδη;

2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των συμμοριών χούλιγκανς και των διασυνδέσεών τους με το οργανωμένο έγκλημα;

3) Ποιες είναι οι ενέργειες της Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν καταθέσει οι Υπουργοί στον Άρειο Πάγο;»

