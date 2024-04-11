«Σήμερα όσοι χρωστούν λιγότερο από 100 ευρώ, δε θα λογίζονται ως ασφαλιστικά ανίκανοι» δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί σήμερα ακόμη στη Βουλή η αλλαγή αυτή όσον αφορά την ασφαλιστική ικανότητα των πολιτών.

Όσοι από την άλλη, χρωστούν πάνω από 100 ευρώ πρέπει να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αμέσως θα αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα, επισήμανε η υπουργός.

Δώρο Πάσχα

Όσον αφορά το δώρο Πάσχα η υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού το δώρο αυξάνεται στα 415 ευρώ το οποίο είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί. Παράλληλα, αυξάνονται και τα επιδόματα υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες καταβολής συντάξεων και δώρων τον Απρίλιο η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι την Πέμπτη 25 Απριλίου πληρώνονται οι συντάξεις κύριες και επικουρικές στον ιδιωτικό τομέα και την Δευτέρα 29 Απριλίου οι συντάξεις του δημοσίου τομέα.

Όσον αφορά το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα αυτό καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απρίλη.

Για την πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων

Ερωτηθείς η υπουργός για τη λειτουργία της πλατφόρμας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε διαπιστώσει ότι εργάζονταν 26.000 συνταξιούχοι. Από τότε που κόπηκε η παρακράτηση του 30% έχουν δηλωθεί 64.000 συνταξιούχοι επισημαίνοντας πως επί το πλείστον δεν είναι συνταξιούχοι που μπήκαν τώρα στην εργασία αλλά άνθρωποι που εργάζονταν μέχρι τώρα και δεν ήταν δηλωμένοι.

Ο στόχος των ευρωεκλογών

Όσον αφορά το στόχο της ΝΔ στις ευρωεκλογές η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι «στόχος είναι να κρατήσουμε την σταθερότητά που έχει αυτή την στιγμή η χώρα μας» τονίζοντας ότι η χώρα μας και η οικονομία παίρνει τα εύσημα αυτή την στιγμή και πως είναι σημαντικό να μην υπάρχει αποχή.



