Στις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς θα είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ.

Την περασμένη Κυριακή, η εκπομπή «Δεκατιανοί» με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, που ακολουθεί την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά αποχαιρέτισαν τον δημοφιλή δημοσιογράφο με μια σέλφι.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην... Grand place» ήταν το μήνυμα των «Δεκατιανών» για τον Γιώργο Αυτιά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Grand Place βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης των Βρυξελλών, όπου συνεδριάζουν οι πολιτικές ομάδες και οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι βασικές σύνοδοι της Ολομέλειας πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

