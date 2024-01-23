Συζήτηση για την επιστολική ψήφο στη Βουλή: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από το ΚΚΕ

Κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα και για τα εξής άρθρα του νομοσχεδίου:

'Αρθρο 6: Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4648/2019.

'Αρθρο 8: Ειδική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο

'Αρθρο 11: Αποστολή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας

'Αρθρο 13: Διαδικασία ψηφοφορίας

'Αρθρο 14: Παραλαβή φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου

'Αρθρο 21: Αποπεράτωση συλλογής φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου

Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη, τελευταία ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου και ημέρα ψήφισής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

