Ζητήματα που αφορούν στην κυριαρχία της χώρας δεν πρόκειται ποτέ να συζητηθούν ούτε να αναθεωρηθούν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπη Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι κανένας πολιτικός δεν θα θέσει ποτέ ζητήματα που αφορούν στην εθνική κυριαρχία της χώρας, ενώ για την Συνθήκη της Λωζάννης είπε ότι «ζήτημα τροποποίησης δεν υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Αποτελεί για εμάς ιερό, στέραιο νομικό θεμέλιο. Ζητήματα κυριαρχίας δεν ετέθησαν, ούτε πρόκειται ποτέ να τεθούν» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι για τα ζητήματα αυτά δεν χωράει κομματική εκμετάλλευση.

Για την συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν το απόγευμα στα Χανιά ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις, σε ανοικτά ζητήματα ενεργειακή και την αμυντική συνεργασία.

Για τα F-35

Όπως είπε, θα τεθεί και το θέμα των F-35 για το οποίο είπε ότι «νομίζω θα έχουμε θετικές εξελίξεις».

«Η ενισχύση των ενόπλων δυνάμεων ενίσχυσε και την εξωτερική πολιτική. Η χώρα αποκτά ειδικό βάρος, είναι σημαντικό ζήτημα η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει το αίτημα για ένταξη στο πρόγραμμα των F-35, νομίζω θα έχουμε θετικές εξελίξεις» είπε.

Μάλιστα σε άλλο σημερίο της συνέντευξης ανέφερε: «Αισθάνομαι ότι το ζήτημα θα λήξει, είναι θέμα χρόνου η Έλλάδα να μπει στο πρόγραμμα. Είναι αδιάφορο τι κάνει η Τουρκία με τις ΗΠΑ για τα F-16, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε».

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνουμε ότι δεν καθορίζουμε πώς η αμερικανική διπλωματία αποδίδει την αμυντική συνδρομή της και σε άλλες χώρες, αυτό που απαιτούμε είναι ότι στο πλαίσιο της αμυντικης συμμαχίας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να γίνεται σεβαστός ο κανόνας της ακεραιότητας. Κανενας εξοπλισμός να μην χρησιμοποιείται σε βάρος συμμάχου χώρας».

Για το θέμα που ανέκυψε σχετικά με το εάν έγινε πρόταση στον Στέφανο Κασσελάκη από τον πρωθυπουργό να αναλάβει υπουργείο το 2019 απάντησε: «Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Κατηγορηματικά διαψευστηκε τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τον κ. Διαματάρη. Μια τέτοια απόπειρα θα μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν είναι όλοι συμβατοί με όλους.Ο πρωθυπουργός επιλέγει για υπουργούς ανθρώπους με συγκεκριμένα υφολογικά χαρακτηριστικά που επενδύουν στον ορθό λόγο. Απλώς υπάρχει απόπειρα εκ μέρους ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην πολιτική επιφάνεια. Δεν υπάρχει καμία πολιτική σύμπτωση μεταξύ των δύο ανδρών».

Για Τουρκία

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι πλέον συζητάμε με την Τουρκία και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να ζουμε σε ειρήνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και ειλικρίνειαμε την Τουρκία, η οποία όμως αποδεικνύεται εμπράκτως και διαρκώς. «Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο συζήτησης και κατονήσης χωρίς εντάσεις και κρίσεις. Θέλουμε οι διαφωνίες που υπάρχουν να μην προκαλούν εντάσεις. Το όραμά μας, το δικό μου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια ισχυρή Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, αυτό θέλω να αφήσω πίσω μου».

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι «δεν τίθεται σε ζήτημα κυριαρχίας των νησιών, οι νησιώτες μας να νιώθουν ασφάλεια και ειδικά οι ακρίτες. Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, είμαστε ανεκτικοί, δεν είμαστε εχθροπαθείς».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και ερωτηθείς για τη Χάγη ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε: «Από την Τουρκία δεν μας έχει τεθεί ζήτημα κυριαρχίας, ακούω για αποστρατιωτικοποίηση και γκρίζες ζώνες, αλλά δεν έχει τεθεί ποτέ -και ρητά και κατηγορηματικά δεν θα το επέτρεπα να τεθεί. Ανεξάρτητα από το τι θέλει ο καθένας, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδώσει ούτε μια σπιθαμή από τα δικαιώματα που έχει. Κυριαρχία δεν θα συζητήσουμε ποτέ.

» [...] Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης που θα μπορούσε να απολήξει στη Χάγη ή στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας του Αμβουργου. Σε αυτή τη φάση δεν έχουμε συζητήσει κάτι, θα έρθει στο μέλλον. Προχωράμε βήμα βήμα, δεν θα κάνουμε ποτέ άλματα, θα προχωράμε κάθε φορά αποδεικνύοντας έμπρακτα την ειλικρίνεια. Όταν έρθει η ώρα θέλω να καθήσουμε στο τραπέζι».

Αναφερόμενος στην αρχή της συνέντευξης στην επίσκεψη Μπλίνκεν στα Χανιά είπε ότι πρόκειται για σημαντική ημέρα για την ελληνική διπλωματία, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είναι μια σημαντική προσωπικότητα που καθορίζει την εξωτερική πολιτική.

Ο υψηλός συμβολισμός της επίσκεψης, είπε, είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο απόγειό τους.

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα μορεί να είναι σχετικά μια μικρή χώρα, αλλά έχει μεγάλο κεφάλαιο διπλωματικής πολιτικής που κατέκτησε με μια πολιτική αρχών. Καταφέραμε και μιλάμε με όλους τους περιφερειακούς παίκτες, μας σέβονται όλοι, είμαστε αξιοπιστος περιφερειακός παίκτης. Η Ελλάδα δεν κάνει εξωτερική πολιτική απόκρυφη και σκοτείνη γι' αυτό και ανακοινώνουμε τις αρχές μας και ενημερώνουμε τα κόμματα».

Δύο πόλεμοι στην γειτονιά μας

Συμπλήρωσε ότι η σημερινή συνάντηση ειναι σημαντική καθώς στην ευρύτερη γειτονιά βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι με σοβαρό κίνδυνο εξάπλωσης των εχθροπραξιών, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

«Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι θα υπάρξει ντομινο εξελίξεων που θα καταλάβει κι άλλες περιοχές, και ιδίως το βόρειο Ισραήλ και τον Λίβανο. Η Ελλάδα στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής έχει ενεργό ρόλο, συνομιλούμε καθημερινά με τους εμπλεκόμενους και με περιφεριακούς παίκτες. Θα βρεθώ το επόμενο διάστημα στην Αίγυπτο την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία, θα δω και τους ομολόγους μου του Ισραήλ και της Παλαιστίνης» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς είπε: «Η Ελλάδα από την πρώτη μέρα τήρησε στάση αρχής καταδικάζοντας οποιαδήποτε περίπτωση επιθετικότητας, αλλά από την άλλη απαιτούμε τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αξιών στο πεδίο των εμπόλεμων συρράξεων, γι' αυτό και σήμερα μιλάμε όλους».

Η Ελλάδα θα έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και στις μελλοντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε.

Τέλος ο υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε ότι στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης θα έρθει η νέα εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό «με στόχο να αναπτύξουμε σειρά δράσεων και να προσεγγίσουμε καλύτερο τον απόδημο ελληνισμό και να τον φέρουμε πιο κοντά στην μητρόπολη».

Πηγή: skai.gr

