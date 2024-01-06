Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν θα βρεθεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας περιοδείας του και πρόκειται σήμερα το απόγευμα να έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οικία του στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Τη σημασία της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών παρουσία και της ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας υπογράμμισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική συνάντηση», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κι επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο αυτής «θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή μας» τόνισε πως, «σηματοδοτεί η επίσκεψη αυτή, για ακόμα μία φορά, τον σημαίνοντα ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, συνολικά αλλά και στην περιοχή ευρύτερα. Η ατζέντα έχει μέσα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, συνολικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πολέμων που έχουμε κοντά μας και βέβαια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο υψηλότατο επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ κατά τη διάρκεια καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και (ο 'Αντονι Μπλίνκεν) ανυπομονεί να την επισκεφθεί για να μιλήσει για την υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, η οποία υφίσταται από την αρχή της σύγκρουσης, τη διασφάλιση της περιφερειακής θαλάσσιας ασφάλειας ενώ θα συζητηθούν και άλλα θέματα».

Ευρύτερα, η περιοδεία του Αντονι Μπλίνκεν έχει στο επίκεντρό της την προώθηση των πρωτοβουλιών της αμερικανικής διπλωματίας για τον πόλεμο στη Γάζα. Σταθμοί της περιοδείας αυτής που ξεκίνησε από την Τουρκία, είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Δυτική Όχθη, η Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος.

Πηγές υπογραμμίζουν πως, ο Άντονι Μπλίνκεν επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη να αποφευχθεί μια διάχυση της σύγκρουσης σε περιφερειακό επίπεδο και συζητά συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να κάνουν οι διάφορες πλευρές στην περιοχή ώστε να αποφευχθεί μια γενίκευση της κρίσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εστιάζει και στα άμεσα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και τις προσπάθειες για την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

