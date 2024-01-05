«Μόνο θυμηδία προκαλεί η ιλαροτραγωδία που παρακολουθούμε να εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.



«Άραγε για ποιον λόγο ο στενότερος συνεργάτης του κ. Κασσελάκη ένιωσε σήμερα… αίφνης την ανάγκη να υπογραμμίσει τους στενούς δεσμούς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Μητσοτάκη;» διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη.



««Αποκαλύψεις» που στη συνέχεια συνοδεύτηκαν από υπονοούμενα για «παροχή βοήθειας επί οικογενειακών θεμάτων» εκ μέρους του κ. Κασσελάκη προς τον Πρωθυπουργό».



«Αναζητούνται απαντήσεις για να μην υπάρχουν σκιές.



»Οι πολίτες επιζητούν μια στιβαρή αντιπολίτευση, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αλλάξει η χώρα κυβέρνηση, και δεν θα συνομιλεί με τον κ. Μητσοτάκη για μια καρέκλα εξουσίας» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

