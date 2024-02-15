Λογαριασμός
Στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με τον Γ. Γεραπετρίτη

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών μετά το πέρας των οποίων οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Ριάντ Αλ-Μαλίκι θα προβούν σε κοινές δηλώσεις

Υπουργείο Εξωτερικών

Με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μαλίκι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, θα συναντηθεί στις 12:00 το μεσημέρι ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών μετά το πέρας των οποίων οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Ριάντ Αλ-Μαλίκι θα προβούν σε κοινές δηλώσεις. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση γεύματος εργασίας.

Νωρίτερα ο Γ. Γεραπετρίτης θα απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό στο Διεθνές Συνέδριο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

