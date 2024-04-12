«Η στάση αρχής, αλλά και το εθνικό όφελος, επιτάσσει η Ελλάδα να διατηρήσει τις σχέσεις που έχει με τα κράτη της περιοχής, περιλαμβανομένου και του Ισραήλ, βεβαίως της Παλαιστίνης αλλά και όλων των παρακείμενων και γειτονικών κρατών» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Είναι η στάση αυτή η οποία έχει πιστωθεί από όλα τα κράτη της περιοχής, αλλά και επίσης με τα εμπλεκόμενα κράτη, και το Ισραήλ και την κυβέρνηση της παλαιστινιακής Αρχής» είπε ο κ. Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμία, με θέμα «Η συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς το Ισραήλ παρά τις εντεινόμενες κατηγορίες εις βάρος του κράτους αυτού περί κατάφωρης παραβίασης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου».

«Είναι ακριβώς αυτή η στάση αρχής και ευθύνης η οποία μας επιτρέπει, αυτή την στιγμή, να έχουμε ένα σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο και να εισφέρουμε θετικά, όχι μόνο στο ζήτημα της διακοπής των εχθροπραξιών και της ανθρωπιστικής βοήθειας που πρέπει να παρέχεται, αλλά ακόμη και στα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα στη μέση Ανατολή», επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Προανήγγειλε μάλιστα, μετά τις ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες για το παλαιστινιακό, «το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφτώ τις χώρες του Κόλπου, ακριβώς στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών που προσφέρει χώρα».

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας είπε ότι «το Ισραήλ θέλει να ξέρει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, χωρίς να χάνει φίλους». Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση «να λάβει πιο δραστικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της εξέτασης της διακοπής διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ».

Απαντώντας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι το ζήτημα της διακοπής των διπλωματικών σχέσεων δεν πρέπει να το λαμβάνουμε «ελαφρά τη καρδία». Όταν καμία χώρα της ΕΕ, της ευρύτερης περιοχής, και καμία από τις ισχυρές χώρες δεν έχουν λάβει κάποια πρωτοβουλία, νομίζω ότι δεν θα απέβαινε προς το όφελος της χώρας, αλλά δεν θα απέβαινε και προς όφελος του ίδιου του παλαιστινιακού ζητήματος είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Τέλος, παρέθεσε τις δηλώσεις του Παλαιστίνιου υπουργού Εξωτερικών, Ριγιάντ αλ Μαλίκι, μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα (15/2/2024) «και από αυτό, ας κρίνετε εάν η Ελλάδα έχει ή δεν έχει μία στάση αρχής και ωφέλιμη στο παλαιστινιακό: «Εγώ πραγματικά σφίγγω το χέρι του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Γιατί πάντα έχει μαζί του πρωτοβουλίες, ιδέες και πάντα σκέφτεται πως να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς να σταματήσει ο πόλεμος, πώς να προσφέρει τις ανθρωπιστικές βοήθειες, και πώς πραγματικά να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Πιστεύω ότι ο υπουργός είναι μαζί μας, σκέφτεται πιστά, έμπιστα, πώς να βρει λύσεις έξω από κάθε πλαίσιο, για να σταματήσουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον αδερφό μου υπουργό Εξωτερικών για όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλει. Σφίγγω το χέρι του για να συνεργαστούμε μαζί, για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε».

