Γιώργος Τσίπρας στον ΣΚΑΪ: Σχεδόν βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές

Για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τις ευρωεκλογές και τα μέτρα κατά του bullying, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ενεργός

Ερωτηθείς για την επανεμφάνιση του πρώην προέδρου, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «ένα χρόνο που ήταν απών όφειλε να είναι απών και λόγω εσωκομματικών. Θα είναι ενεργός καθώς και λόγω ηλικίας και μπορεί να προσφέρει».

Αναφορικά με την πρόταση του κ. Σπίρτζη για τη συγκρότηση ενός συνασπισμό μεγάλου προοδευτικού μετώπου υπό τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συζητηθεί μετά τις ευρωεκλογές.

«Δεν ξέρω αν θα είναι ένα μεγάλο κόμμα αλλά πρόκειται για μία απαίτηση του κόσμου και ή θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του ή θα πρέπει να υπάρξουν άλλες διεργασίες», τόνισε.

Για τις ευρωεκλογές

Σε ό,τι αφορά τον πήχη για τις ευρωεκλογές ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι ο ίδιος θέτει δύο στόχους και διευκρίνισε «να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα και δεύτερον να πάμε καλύτερα από τις εκλογές του Ιουνίου, αλλά ο στόχος είναι να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ», τονίζοντας ότι «είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Υπάρχει μία δυναμική ανόδου και θα την αξιοποιήσουμε».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι η πολιτική δεν είναι τικτοκ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η επικοινωνία είναι αναγκαία και χάναμε ως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό τον τομέα αλλά η πολιτική είναι αυτή που θα κερδίσει τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνουμε μία αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Με οποιονδήποτε τρόπο γίνει αυτό είναι θεμιτό, αλλά θέλει πολιτική».

Για το bullying

Αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει και τη δήλωσή του σχετικά με τα μέτρα κατά του bullying, ο κ. Τσίπρας ανέφερε «το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αν θα σπάσει κάποιος ένα τζάμι, αλλά η βία και το bullying στα σχολεία και αυτό θα πρέπει σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστεί με τη δύναμη της πειθούς και αν δεν τα καταφέρει φυσικά υπάρχει και το μέτρο της απομάκρυνσης από το σχολείο«.

«Αυτά τα θεωρώ ακρότητες, σωστά έγινε η πλατφόρμα, αλλά δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα. Στο σχολείο την ευθύνη για το παιδί την έχει η εκπαιδευτική κοινότητα. Χρειάζεται κρατική παρέμβαση στους γονείς και τους δασκάλους. Πρέπει να ενισχυθεί η σχολική κοινότητα, οι δάσκαλοι, που έχουν δύσκολες συνθήκες μέσα στα σχολεία» πρόσθεσε.

Για τις δηλώσεις Κασσελάκη περί πρόωρων εκλογών

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη για πρόωρες εκλογές και τον φόβο νοθεία των εκλογών, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «έχει αλλάξει ο συσχετισμός και δεν υπάρχει αντιστοιχία στη Βουλή.Δεν έχω θέσει θέμα νοθείας ούτε ο Κασσελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολική υπάρχει ένα ζήτημα διαβλητότητας της διαδικασίας και θα πρέπει να ασχοληθεί στο μέλλον οι Πολιτεία. Δεν το λέω για αυτές τις εκλογές.»

