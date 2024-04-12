Τους τόνους ανεβάζει και πάλι η τουρκική αντιπολίτευση μετά τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, υποναύαρχος εν αποστρατεία Γιανκί Μπαγτζίογλου, αρμόδιος για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προτρέπει την Άγκυρα να ανακηρύξει παρομοίως θαλάσσιες περιοχές που θα υποστηρίξουν τις κυριαρχικές της διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, προτείνει να σταλούν σεισμογραφικά σκάφη προκειμένου να γίνουν αντίστοιχα σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο.

«Η Τουρκία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρατική της σοφία και να ανακηρύξει θαλάσσιες περιοχές που θα στηρίξουν τις κυριαρχικές διεκδικήσεις της Τουρκίας και θα προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη βάση της αμοιβαιότητας- σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, εντός των ορίων των περιοχών της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας που ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την ονομασία «Ειδικές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές», δηλώνει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος του CHP,

Η Ελλάδα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα

Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων με την Hurriyet να σχολιάζει ότι «η Αθήνα έχει συνέχεια στο νου της το αεροπλανοφόρο Anadolu» με αφορμή την άσκηση που θα πραγματοποιηθεί στο Αιγαίο με τη ναυαρχίδα του ισπανικού στόλου πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «Χουάν Κάρλος», δίδυμο πλοίο του τουρκικού μίνι αεροπλανοφόρου «Anadolu».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκεκριμένα, η Hurriyet σχολιάζει πως οι Έλληνες «θα επιχειρήσουν να μάθουν τα μυστικά του από την άσκηση με το αντίστοιχο ισπανικό πλοίο Χουάν Κάρλος».

Η Milliyet σχολιάζει επίσης τη γρήγορη βίζα που μπορούν να βγάλουν οι Τούρκοι για τα 10 ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «κολλήσαμε στην πύλη για τη γρήγορη βίζα» επισημαίνοντας ότι απαιτούνται πολλά χαρτιά για την έκδοση της βίζας για τα ελληνικά νησιά, θα πρέπει να κατατεθούν 4 ημέρες πριν το ταξίδι σε ένα γραφείο ενώ η αναμονή στο νησί μέχρι να μπουν παίρνει τουλάχιστον 2 ώρες.

Ο Ιμάμογλου εμφανίζεται ως πολιτικός ηγέτης

Την ίδια ώρα, ο επανεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίζεται πλέον με πολιτικού ηγέτη μετά την νίκη του στις εκλογές. Κατά την επίσκεψή του στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας του επεφύλασσαν θερμή υποδοχή με ζουρνάδες και χορούς.

«Αγαπημένοι μου συντοπίτες. Κάνατε τον κόπο και ήρθατε ως εδώ Σας εύχομαι ένα καλό μπαϊράμι. Σε όλους στέλνω την αγάπη μου. Φιλώ το χέρι των μεγαλύτερων μας. Να είναι καλά όλες οι κυρίες ήρθαν όμορφες αδελφές μας» είπε ο Ιμάμογλου.

.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.