Συνάντηση Μητσοτάκη -Τουσκ στη Βαρσοβία - Τι θα συζητήσουν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου στις 12:15 (ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί στη Βαρσοβία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων αντικείμενο της συζήτησης θα είναι και η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει ευρωεκλογών, αλλά και η Ευρώπη μετά τις εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Πολωνία από το 2011.

Πηγή: skai.gr

