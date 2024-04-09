«Οφείλουμε να πράξουμε κάθε τι δυνατό, ώστε να έχουμε άμεση διακοπή των εχθροπραξιών και να αποτραπεί η διάχυση της κρίσης, η περιφερειακή ανάφλεξη και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου, πρωτίστως σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, η οποία βάλλεται εξαιτίας της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και της ανασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοΐα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

«Σήμερα, ο πόλεμος στη Γάζα και η τραγική ανθρωπιστική καταστροφή μάς συγκλονίζουν και μας θέτουν προ των ευθυνών μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ως προς την τραγωδία που εξελίσσεται στη Γάζα, επισήμανε πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή διατήρησε μια στάση αρχής.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, υπογράμμισε, «πρέπει να ενισχύεται και να διοχετεύεται μέσω βιώσιμων διαδρομών που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως επίσης στην αποκατάσταση βασικών υποδομών, όπως των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρικού».

Και φυσικά, προσέθεσε, είναι εξίσου σημαντικό να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μελών αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρώπων που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για έναν υψηλότερο ηθικό σκοπό.

«Οι σκηνές που όλοι βιώσαμε με επιθέσεις κατά αποστολών των ανθρωπιστικών οργανισμών ήταν πέρα από κάθε λογική» τόνισε και επισήμανε:

«Πράττουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί βιώσιμη λύση. Και αυτή η βιώσιμη λύση, μπορεί να έρθει μόνο μέσω της επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη δημιουργία δύο κρατών».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει επικοινωνία και πολιτικό διάλογο με όλες τις πλευρές, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και την Αφρική. «Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στα δύο κεφάλαια του Μεσανατολικού: στην ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να καταπραϋνθεί η μείζονα ανθρωπιστική κρίση αλλά και να είμαστε μέρος μια ουσιαστικής συζήτησης για την επόμενη μέρα του Παλαιστινιακού ζητήματος», σημείωσε.

«Είμαστε σε επαφή με την πλευρά του Ισραήλ, με την οποία η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση και έχει την ευκαιρία να ενημερώνεται για την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται Ισραηλινοί όμηροι σε καθεστώς απαράδεκτης και αντίθετης με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, αλλά προσέθεσε ότι «εκείνο το οποίο επιδιώκουμε είναι μια άμεση διακοπή των εχθροπραξιών για να δοθεί μια πραγματική, ουσιαστική ευκαιρία στην ειρήνη».

«Προσβλέπουμε και στο σήμερα και στο αύριο των σχέσεών μας τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής» είπε.

«Η Ελλάδα θα παραμείνει πάντοτε στο επίπεδο αρχών στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, είμαστε με το διεθνές δίκαιο, είμαστε αντίθετοι σε κάθε έννοια αναθεωρητισμού και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την εμπέδωση της ειρήνης και της ευημερίας των λαών», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, αποδίδει διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στην κυριαρχία και τη σταθερότητα του Λιβάνου και στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειές του για την ενίσχυση του Λιβάνου, της σταθερότητας και της ευημερίας του. «Το αποδεικνύουμε εμπράκτως, με το βάρος που δίνουμε στην UNIFIL, στην ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών».

«Υποστηρίζουμε όμως και κάθε πρωτοβουλία με σκοπό την αποκλιμάκωση στα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ», προσέθεσε. «Η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή και να εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Επισήμανε ακόμη πως η Ελλάδα, αναγνωρίζει το δυσανάλογο βάρος που αναλαμβάνει ο Λίβανος, σε σχέση με την εδαφική έκταση και τον πληθυσμό του, ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, κυρίως των Σύρων προσφύγων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κυκλωμάτων διακίνησης που εκμεταλλεύονται και υποβαθμίζουν την ανθρώπινη αξία.

«H Ελλάδα είναι στη διάθεση της φίλης χώρας του Λιβάνου για να συμβάλει στην κατανόηση των απόψεων του στην ΕΕ και στα διεθνή φόρα».

Εξέφρασε ακόμη την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνεργασία Ελλάδας-Λιβάνου στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και για την εξαιρετικά εποικοδομητική τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και Λιβάνου.

Προσέθεσε ακόμη ότι η διμερής συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται σε τομείς όπως αυτός της παιδείας, με εμβληματικό παράδειγμα το πρόγραμμα ελληνομάθειας και υποστήριξης των θεολογικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή "Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός»" στο Πανεπιστήμιο Μπάλαμαντ του Λιβάνου, της οικονομίας, του εμπορίου και της ενέργειας.

ΥΠΕΞ Λιβάνου: Η μητέρα όλων των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή προέρχεται από το γεγονός ότι δε δημιουργήθηκε το κράτος της Παλαιστίνης

Οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου «ξεκινούν εδώ και χιλιάδες χρόνια και η ανάπτυξη της Μεσογείου ήταν σύγχρονη με την ανάπτυξη αυτών των λαών μαζί με άλλους λαούς», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ και τόνισε τις θρησκευτικές σχέσεις που συνδέουν τους δύο λαούς.

«Σήμερα συμβαίνουν πολλά περισσότερα ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Όταν ο ένας φτερνίζεται ο άλλος κρυολογεί. Πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, μπορεί να βοηθήσει τον Λίβανο στο να υπάρξει σταθερότητα στα σύνορα με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, σημείωσε, «έχουμε περίπου 92.000 εκτοπισμένους Λιβανέζους και ένα αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων».

«Χρειάζεται κάποιας μορφής κατάπαυσης του πυρός και η Ελλάδα μπορεί να μας βοηθήσει. Η Αθήνα βρίσκεται στη σωστή θέση για να παίξει αυτό το ρόλο».

Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, σημείωσε ότι ο Λίβανος έχει 2,2 εκατ. Σύρους σε μια χώρα 5 εκατομμυρίων και μισό εκατομμύριο Παλαιστινίους. «Ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια ευαίσθητη θρησκευτική ισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κατάσταση στον Λίβανο και στην Ιορδανία από οικονομικής άποψης δεν είναι καλή. Είχατε κι εσείς οικονομικά προβλήματα και εμείς δεν μάθαμε από τη δική σας εμπειρία», επισήμανε και προσέθεσε: «Θα δείτε ροή προσφύγων δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες, αλλά οικονομικοί μετανάστες».

Υπογράμμισε ότι «η μητέρα όλων των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή προέρχεται από το γεγονός ότι δε δημιουργήθηκε το κράτος της Παλαιστίνης, είναι πολύ σημαντικό για όλους όσους βρισκόμαστε στην περιοχή».

Αναφερόμενος δε στη συνάντηση μεταξύ του πρόεδρου της Κύπρου και του πρωθυπουργού του Λιβάνου που πραγματοποιήθηκε χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου επισήμανε ότι ήταν «εξαιρετική» και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια σειρά θεμάτων.

«Οι αποφάσεις πρέπει να λυθούν σε επίπεδο ΕΕ», σημείωσε και κατέληξε ότι πρέπει να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου και Λιβάνου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.