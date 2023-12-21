Ένα «βήμα πίσω» στην υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη, που έθεσε σε δοκιμασία τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, φαίνεται να κάνει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου αναγνωρίζει τον Φρέντη Μπελέρη ως τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας και υπογραμμίζει ότι ο εκλεκτός του Έντι Ράμα Γκιόγκι Γκόρος δεν έχει τη νομιμοποίηση να ασκεί τα καθήκοντά του, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίλυση του ζητήματος και την αποκλιμάκωση της διπλωματικής κρίσης.

Στη σκιά της πρόσφατης συζήτησης που είχε ο κ. Ράμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου η Αθήνα εξέφρασε τις ενστάσεις της για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, θέτοντας θέμα Μπελέρη, ο κ. Ράμα αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα με ανάρτησή του στο X, στα αγγλικά και τα αλβανικά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας αναφέρει ότι «από την ανάγνωση της αιτιολογημένης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (GJKKO) σχετικά με την άρνηση της άδειας ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμάρρας», θεωρεί σημαντικό να επισημάνει τρία σημεία: «Η άρνηση της άδειας ορκωμοσίας υπό τις συνθήκες της προφυλάκισης από τη Γενική Διεύθυνση Φυλακών αποτελεί τελικά νομικά ορθή στάση. Ομοίως, η απόρριψη του αιτήματος από το Δικαστήριο είναι σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή».

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:



Επίσης, σημειώνει πως το γεγονός ότι ο Φρέντι Μπελέρη παραμένει εκλεγμένος δήμαρχος της Χειμάρρας μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης και ότι μόνο η επίσημη απόφαση θα καθορίσει τη δυνατότητά του να ορκιστεί σε περίπτωση αθωότητας ή την αδυναμία του να συνεχίσει να είναι δήμαρχος σε περίπτωση ενοχής, είναι επίσης σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή.

Περαιτέρω, ο Αλβανός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η «αναφορά του δικαστηρίου στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος δεν έχει τη νομιμοποίηση να ηγηθεί του δήμου εν απουσία του νικητή, υπογραμμίζει σαφώς την ανάγκη επίλυσης του αδιεξόδου αυτού μέσω της διακοπής της θητείας του ηττημένου υποψηφίου, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών στον Δήμο Χειμάρρας».

Καταληκτικά, κατά τον Έντι Ράμα η αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη νομική επιβεβαίωση της «υπόθεσης Μπελέρη» ως ζήτημα δικαιοσύνης και όχι πολιτικής ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικό με τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι το σκεπτικό αυτής της απόφασης δημιουργεί θετική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος αδιεξόδου.

Αρμόδια πηγή σημείωνε ότι το σκεπτικό της σημερινής απόφασης του αλβανικού δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι ο Φρέντι Μπελέρη εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας και ότι ο ηττηθείς υποψήφιος Γκόρο δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου. Η αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης από τον Αλβανό πρωθυπουργό είναι σημαντικό βήμα στη διαδικασία μετάβασης εξουσίας στον Δήμο Χειμάρρας έως την ολοκλήρωση της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας, υπογραμμίζουν.

