Γεραπετρίτης από Ραμάλα: Επείγουσα ανάγκη για επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Ραμάλα, με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του, Ριάντ αλ-Μαλίκι και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Σταγιέχ.
Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.
