Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της Γάζας, μιας υποδομής-κλειδί στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την 41η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Μια κοινή επιχείρηση τεθωρακισμένων και χερσαίων δυνάμεων επέτρεψε «αυτές τις τελευταίες ημέρες» να «αναληφθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος του λιμανιού της Γάζας, που ελεγχόταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση το χρησιμοποιούσε «ως κέντρο εκπαίδευσης για τις θαλάσσιες δυνάμεις καταδρομέων με στόχο να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν θαλάσσιες ναυτικές επιθέσεις».

Τον έλεγχο της κύριας αποβάθρας της Γάζας της Χαμάς ανέλαβαν δυνάμεις των καταδρομέων του ναυτικού Shayetet 13 με την υποστήριξη τανκς και μηχανικών.



Ο στρατός λέει ότι οι ειδικές δυνάμεις ανακάλυψαν περίπου 10 τούνελ και τα κατέστρεψαν και έθεσαν υπό τον έλεγχο τέσσερα κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για να στεγάσει τις υποδομές της.



«Οι δυνάμεις εξολόθρευσαν 10 τρομοκράτες και εκκαθάρισαν όλα τα κτίρια στην περιοχή των αποβάθρων», δήλωσε ο IDF.

Παράλληλα, οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έκαναν ρίψη φυλλαδίων στη διάρκεια της νύχτας μέχρι τα ξημερώματα σε περιοχές ανατολικά της πόλης Χαν Γιουνές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποιώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε καταφύγια για την δική τους ασφάλεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παρόμοια φυλλάδια έχουν ήδη ριφθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες αλλά αυτή τη φορά ακολούθησε ισραηλινό σφυροκόπημα στις ανατολικές συνοικίες.

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη βρει καταφύγιο στην Χαν Γιουνές, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα, σε σχολεία και σκηνές με αποτέλεσμα να προκαλείται συνωστισμός εν μέσω ελλείψεων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό.

"Για την δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε σε γνωστά καταφύγια", έγραφαν τα φυλλάδια αναφέροντας τις συνοικίες Χουζάα, Αμπασάν, Μπανί Σουχάιλα και Αλ Καράρα.

"Όποιος βρίσκεται κοντά σε τρομοκράτες ή στις εγκαταστάσεις τους εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή του και κάθε σπίτι που χρησιμοποιείται από τρομοκράτες θα στοχοθετηθεί", έγραφαν τα φυλλάδια.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.



«Η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή, χτυπήθηκε καθώς τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την κατοικία του Χανίγια, του Αρχηγού του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή και συχνά χρησίμευε ως σημείο συνάντησης για τους ανώτερους ηγέτες της Χαμάς για να κατευθύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του IDF» τονίζεται.

Ισμαήλ Χανίγια



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κατάληψης του στρατοπέδου Σατί, ανακοινώθηκε ότι τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν μια κρύπτη με όπλα των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς, που περιείχε καταδυτικό εξοπλισμό, εκρηκτικά μηχανήματα και όπλα.



Τα στρατεύματα των IDF χτύπησαν επίσης τρομοκράτες και εντόπισαν όπλα, όπως ζώνες εκρηκτικών, εκρηκτικά βαρέλια, αντιαρματικά ρουκετοβόλα, αντιαρματικούς πυραύλους, εξοπλισμό επικοινωνίας και έγγραφα των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Τα ισραηλινά στρατεύματα παράλληλα επεμβαίνουν στα νοσοκομεία της Γάζας, τα οποία το Ισραήλ ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κρυψώνες για όπλα και ως κέντρα διοίκησης.



Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την έφοδό του στο βασικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, το αλ Σίφα, όπου βρίσκονται χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι, κάτι που προκαλεί έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

