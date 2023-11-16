Την ικανοποίησή του για την «ιστορική περίοδο ανάπτυξης των σχέσεων με την Ελλάδα» εξέφρασε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, αλλά κατόπιν έθεσε τις τουρκικές «κόκκινες γραμμές», επαναφέροντας το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».



«Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ μας και της Ελλάδας και ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



Για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης σχολίασε ότι «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας. Στις συνομιλίες μας, τα θέματα μείωσης της έντασης στο Αιγαίο, η διατήρηση των διαύλων διαλόγου και η επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας ήρθαν στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές μας δραστηριότητες στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία κατά τη διάρκεια του έτους και καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή μας χαμηλά».

Ως δύο γείτονες, πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, εκφράσαμε πάντα την αποφασιστικότητά μας να λύσουμε όλα τα μεταξύ μας προβλήματα μέσω αμοιβαίου διαλόγου, ειρηνικών μεθόδων, σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και στο πνεύμα της συμμαχίας. Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξης των σχέσεων μας με την Ελλάδα και ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Δηλώνοντας ότι η συνάντηση για τα ΜΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τη Δευτέρα ήταν μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα, ο Γκιουλέρ είπε: «Οι συνομιλίες με την αντιπροσωπεία, οι οποίες είχαν διακοπεί για περισσότερα από δύο χρόνια, επαναλήφθηκαν και επιτεύχθηκε συναίνεση στη συνάντηση να συνεχίσουμε αυτές τις συνομιλίες και το επόμενο έτος. Ο γείτονας ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος με την Ελλάδα». Έσπευσε να συμπληρώσει όμως ότι «αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν θα συμβιβάσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση. Θα ήθελα να εκφράσω πολύ ξεκάθαρα ότι η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη 'Γαλάζια Πατρίδα' μας είναι απόλυτη».

Κύπρος

Σε ό,τι αφορά το κυπριακό ο Γκιουλέρ ισχυρίστηκε πως «η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη μη λύση με τις στρατιωτικές συμφωνίες που έχουν κάνει και τη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνουν από τρίτες χώρες. Πρέπει πλέον να γίνει γνωστό ότι η μόνη και οριστική λύση στο νησί είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της χώρας μας για την επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό με τρόπο που να εγγυάται τα έννομα συμφέροντα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού».

«Υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε αυτό το θέμα, που είναι το εθνικό μας ζήτημα, και εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του νησιού στο μέλλον, όπως πράξαμε μέχρι τώρα στο πλαίσιο της εγγύησης και συμφωνίες συμμαχίας» σημείωσε.



