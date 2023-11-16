Για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε την ενημέρωση:

Ο κ.Μαρινάκης ξεκίνησε την ενημέρωση με αναφορά στο επίδομα αλληλεγγύης που ανακοίνωσε το πρωί στον Σκάι ο πρωθυπουργός και εξειδίκευσε στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε τα χρήματα θα δοθούν σε 2,3 εκατ. δικαιούχους.

-Ακολούθως αναφέρθηκε στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν χθες για αθέμιτη κερδοφορία σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, ύψους 1.672.000 ευρώ, συνολικά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε.

-Μιλώντας στη συνέχεια για τη Θεσσαλία, ο κ.Μαρινάκης έκανε εκτενή αναφορά στην έρευνα για τη διαχειριση των υδάτων. Η ολλανδική εταιρεία που έχει αναλάβει την έρευνα ειδοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός.

-Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης όλων των αντιπλημμυρικών σχεδίων και υποδομών για να χτιστούν καλύτερα.

-Απαιτείται ισχυρότερη, καθετοποιημένη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής

-Απαιτείται νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

-Η κακοκαιρία Ντάνιελ οδηγεί στην αναθεώρηση συνολικά της διαχείρισης του νερού, αφού στη Θεσσαλία υπάρχει και πρόβλημα λειψυδρίας.

Οι υποδομές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ικανότητα συγκράτησης, άντλησης υδάτων και άρδευσης, ταμιευτήρες και μικρότερα φράγματα.

Θα ακολουθήσει εκτενής παρουσίαση στο νέο και τον απερχόμενη περιφερειάρχη Θεσσαλίας και σε όλους τους αρμόδιους για την περιοχή. Το τελικό μάστερ πλαν θα παραδοθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024.

Σχετικά με την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θα ενημερώσει ο Πρωθυπουργός το Σώμα της Βουλής την προσεχή Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Το πλήρες κείμενο της εισαγωγικής τοποθέτησης του κ.Μαρινάκη, ακολουθεί:

Η σταθερά καλή εικόνα της οικονομίας μας επιτρέπει να ανακοινώσουμε ένα μέτρο για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών που πλήττονται περισσότερο από το υψηλό επίπεδο τιμών, κυρίως των τροφίμων.

Ενόψει των νέων μέτρων μόνιμων αυξήσεων μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους και των νέων αυξήσεων στις συντάξεις που εφαρμόζονται από το 2024, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του και εξειδίκευσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα δοθεί τον Δεκέμβριο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του Προϋπολογισμού.

Το επίδομα θα δοθεί συμπληρωματικά των παρεμβάσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα της αύξησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%, της ενίσχυσης των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά, του επιδόματος θέρμανσης, του youth pass, του market pass στη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Η στήριξη θα επικεντρωθεί κυρίως στις οικογένειες με παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ και μια μικρή ενίσχυση θα λάβουν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που θα δουν και μόνιμες αυξήσεις από τις αρχές του επόμενου έτους.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ακόλουθοι:

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ οι οποίοι θα λάβουν το επίδομα τέκνων προσαυξημένο για τον Δεκέμβριο κατά 150%.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα δουν αύξηση 8% από τον μήνα Δεκέμβριο, κατά τον ίδιο μήνα θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος.

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά ή με προσωπική διαφορά κάτω των 10 ευρώ, που λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που δεν θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024 θα λάβουν επίδομα 200 ευρώ. Η ενίσχυση των 150 ευρώ θα δοθεί επίσης και στους δικαιούχους του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ.

Συνολικά θα δοθούν 352 εκατ. ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η Κυβέρνηση ακολουθεί μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική που αυξάνει με μόνιμες, κυρίως, παρεμβάσεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στηρίζει από το πλεόνασμα τους πιο ευάλωτους χωρίς να εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά, όπως πολλές φορές δυστυχώς γινόταν στο παρελθόν.

------

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.672.000 ευρώ σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση του νόμου σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε:

• Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία «Johnson & Johnson ΕΛΛΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

• Πρόστιμο 672.000 ευρώ στην εταιρεία «COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Όπου διαπιστώνονται παρανομίες, θα επιβάλλονται πρόστιμα. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χτυπήσει την αισχροκέρδεια στη ρίζα της και να ενισχύσει με όλους τους δυνατούς τρόπους τη λειτουργία της αγοράς και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και όλων των συμπολιτών μας.

Το συνολικό ποσό των προστίμων που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας για φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας αγγίζει πλέον τα 8 εκ. ευρώ.

-----

Παρουσιάστηκε χθες στους συναρμόδιους υπουργούς (Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας), το πρώτο πόρισμα από την αποστολή πραγματογνωμοσύνης στη Θεσσαλία, της HVA International, της ολλανδικής εξειδικευμένης εταιρίας στη διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, που υποστηρίζει ως τεχνικός σύμβουλος την ελληνική κυβέρνηση στο σημαντικό και απαιτητικό έργο της αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφικής πλημμύρας του Σεπτεμβρίου.

Διακηρυγμένος στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι η μεγάλη αυτή περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή που υπέστη η περιφέρεια Θεσσαλίας, να λειτουργήσει σαν εφαλτήριο για να οργανώσουμε ξανά και καλύτερα από μηδενικής βάσης τα έργα διαχείρισης υδάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας, καλλιεργειών, δόμησης και κρίσιμων υποδομών στις περιοχές εκείνες που κρίνονται ως οι πλέον ευπαθείς και ευάλωτες σε νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Έχουμε λάβει την επισήμανση από την ολλανδική εταιρία ότι πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρη την προσέγγισή μας γύρω από τη διαχείριση των υδάτων και των πλημμυρών αλλά και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο ανασχεδιασμός αυτός θα πάρει χρόνο και θα κοστίσει χρήματα.

Από την πρώτη αναφορά της αποστολής πραγματογνωμοσύνης στη Θεσσαλία, τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:

1. Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης όλων των αντιπλημμυρικών σχεδίων και υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων για να «χτιστούν καλύτερα» ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επαρκέστερα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

2. Απαιτείται ισχυρότερη καθετοποιημένη και συνεκτική διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας με τρόπο που θα υπερβαίνει τα διοικητικά όρια των δήμων και θα λαμβάνει υπόψη τα γεωμορφολογικά και υδατικά όρια της περιφέρειας με ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων και διοίκησης.

3. Απαιτείται, ένα νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, τα οποία ξεκάθαρα θα καθορίζουν ρόλους, ευθύνες και πλάνα δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και υπό ποιες συνθήκες.

4. Η κακοκαιρία Ντάνιελ δημιούργησε την περίσταση ώστε να αναθεωρήσουμε τα θεμελιώδη ζητήματα της παροχής νερού, καθώς η λειψυδρία στη Θεσσαλία είναι εξίσου προβληματική, αν όχι και περισσότερο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Υπάρχουν ξεκάθαρα η δυναμική και η ανάγκη για ριζική αλλαγή. Τα υπάρχοντα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών (2014-2020) κρίθηκαν ότι δεν είναι επιχειρησιακά εφαρμόσιμα υπό την έννοια πως δεν θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των πλημμυρών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ και γι’ αυτό χρήζουν αναθεώρησης.

Συμπερασματικά, οι υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν θα συμπεριλαμβάνουν κυρίως έναν συνδυασμό δημιουργίας ικανότητας συγκράτησης υδάτων, αυξημένες δυνατότητες άντλησης υδάτων και άρδευσης καλλιεργειών, και βελτιωμένα συστήματα αναχωμάτων, ταμιευτήρων και μικρότερων φραγμάτων.

Οι αντιπλημμυρικές υποδομές πρέπει να εναρμονίζονται με πολιτικές αποφάσεις πάνω στα επίπεδα ασφαλείας, τον χωρικό σχεδιασμό και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει εκτενής παρουσίαση των ευρημάτων στη Θεσσαλία από την εταιρία μαζί με κλιμάκιο υπουργών, στον νέο και τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ.κ. Κουρέτα και Αγοραστό, τους βουλευτές των νομών Θεσσαλίας καθώς και τους οικείους Δημάρχους προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την ανάταξη της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Το πρώτο πόρισμα της ολλανδικής εταιρίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης μαζί με την επιτελική του σύνοψη. Ενώ το τελικό master plan θα παραδοθεί στην κυβέρνηση έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των επιστημονικών φορέων, και της αυτοδιοίκησης σε αυτό το δύσκολο αλλά και φιλόδοξο εγχείρημα κρίνεται απολύτως αναγκαία και η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της διαφάνειας και της διαβούλευσης μαζί τους σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Με τους κρατικούς και κοινοτικούς πόρους που έχουμε δεσμεύσει για την ανάταξη της Θεσσαλίας, με σχέδιο, τεχνοκρατική επάρκεια αλλά και όραμα για μια δυναμική, βιώσιμη και αισιόδοξη Θεσσαλία θα προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί θεραπεύοντας τις βαθιές πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel.

Σχετικά με την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θα ενημερώσει ο Πρωθυπουργός το Σώμα της Βουλής την προσεχή Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

-----

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο περιλαμβάνουν:

Την υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData εντός του 2024.

Την απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Την αύξηση του προστίμου για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.

Τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το νέο δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Την διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας.

Επιπλέον, τη μεταρρύθμιση συμπληρώνουν οι εξής παρεμβάσεις:

- Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS τους πρώτους μήνες του 2024.

- Η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν.

- Η ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους.

- Τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια εντός του 2024 για τα οποία έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης: «Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα προκειμένου να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα για το μεγάλο αυτό πρόβλημα».

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να περιορίσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή και με το δημοσιονομικό περιθώριο που θα προκύψει, να μειωθούν περαιτέρω φορολογικοί συντελεστές.

-----

Τέθηκε χθες σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας- Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών».

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος».

Πιο συγκεκριμένα, με το επερχόμενο νομοσχέδιο προωθείται η αναδιάρθρωση των δομών της Πολιτικής Προστασίας και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της, τόσο στο στάδιο της πρόληψης κινδύνου όσο και κατά την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

• Η δυνατότητα άμεσης λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των πολιτών μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, η μερική αναστολή υποχρέωσης εργασίας, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων κ.α. Τα μέτρα αυτά θα κοινοποιούνται στους πολίτες μέσω του 112, που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην πρόληψη και στην προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών.

• Η σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα αποτελείται από επιστημονικούς φορείς με στόχο την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την εισήγηση μέτρων πρόληψης

• Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ό,τι αφορά την υποχρέωση των πολιτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς και δημιουργία πλατφόρμας «έξυπνων» ηλεκτρονικών ελέγχων

• Αυστηροποίηση των προστίμων κατά την αντιπυρική περίοδο για επικίνδυνες εργασίες πρόκλησης πυρκαγιάς που θα φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ.

-----

Πληρωμές ύψους 1.540.680 ευρώ πραγματοποιήθηκαν ως αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.528 πληρωμές σε δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2023 και σε δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Επιπλέον, αύριο, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προγραμματίζει πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζόμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές & πλημμύρες, για τον μήνα Οκτώβριο, ύψους 957.216,00 € για συνολικά 2.153 πληρωμές.

------

Κατόπιν της έγκρισης των δύο νέων προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην νέα κατανομή χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά μέχρι σήμερα, με ενέργειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ειδικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα έχει πετύχει την αύξηση της Χρηματοδότησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 κατά σχεδόν 67.000.000 €, επιπλέον του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σε μια κρίσιμη περίοδο για το μεταναστευτικό, δεδομένων των αυξανόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων και προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα προστασίας των συνόρων, υποδοχής και ασύλου της χώρας.

Σήμερα, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στις 16:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.