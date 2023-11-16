Λογαριασμός
Πληροφορίες για την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Πέτρο Κόκκαλη

Πέτρος Κόκκαλης

Στα σκαρά βρίσκεται η δημιουργία νέου κόμματος από τον ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση θα γίνει απόψε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Απόστολου Μαγγηριάδη.

