Πληροφορίες για την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Πέτρο Κόκκαλη

Στα σκαρά βρίσκεται η δημιουργία νέου κόμματος από τον ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση θα γίνει απόψε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Απόστολου Μαγγηριάδη.
Πηγή: skai.gr
