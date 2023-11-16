Τη Ραμάλα , στη Δυτική Όχθη, επισκέπτεται σήμερα , ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών, Ριάντ αλ-Μαλίκι και θα γίνει δεκτός από τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Σταγιέχ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο κ. Γεραπετρίτης αφίχθη στις 09.15 στο αεροδρόμιο Ben Gurion και από εκεί μετέβη στη Ραμάλα. Η συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του είναι προγραμματισμένη στις 10.30 και στις 12.00 με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό.

Σκοπός της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών και των επαφών του με την Παλαιστινιακή ηγεσία είναι η απευθείας ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην περιοχή και η διερεύνηση των τρόπων συμβολής της Ελλάδας στην επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Μίας παύσης που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για βιώσιμους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

